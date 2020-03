Mandy Rose révèle comment elle est devenue championne de bikini

Mandy Rose est assez tristement célèbre parmi WWE Universe pour avoir montré son corps magnifique en bikini. Ce n’est pas quelque chose qui lui est arrivé après avoir commencé sa carrière à la WWE, mais elle a reçu une formation sur la façon de montrer son grand physique.

Elle avait l’habitude de participer aux concours de bikini autour du circuit et c’est la raison qui la maintient au sommet de la condition physique, tout le temps.

L’annonceur de WWE RAW Corey Graves a eu le plaisir de parler à Mandy Rose sur le podcast After The Bell où elle a révélé sa lutte au sommet. La déesse dorée a même dû impressionner les juges avant de trouver la célébrité dans le cercle carré alors qu’elle était invitée à essayer les championnats de bikini.

Le New Yorkais a finalement remporté le concours de bikini et s’est classé premier dans un événement de musculation à Boston. Comme expliqué par Mandy Rose, entrer dans le circuit de compétition de modélisation de bikini était assez aléatoire. C’est arrivé par accident et elle a décidé de faire un essai.

Cela semblait être le choix le plus à droite qui a donné à sa carrière une impulsion inattendue. Un an après, la WWE l’a inscrite dans un contrat pluriannuel.

Découvrez ce que Mandy Rose a dit de son expérience lors des championnats de bikini,

«C’était vraiment aléatoire. C’était en fait une amie du travail avec laquelle je servais et elle est comme vous devriez commencer à vous entraîner avec mon entraîneur et c’est très amusant de marcher sur scène. Je n’en savais pas grand-chose et je me disais: “Je ne sais pas si c’est quelque chose que je veux vraiment faire.” Je suis un peu comme un oiseau libre où je peux l’essayer et voir ce dont je suis vraiment tombée amoureuse était évidemment le côté fitness de celui-ci et comme mettre mon corps en forme et j’étais toujours athlétique en grandissant, mais je Je n’ai jamais vraiment connu la musculation et l’entraînement en force. »

«Quand je me suis impliquée, mon entraîneur était tout de suite du genre« tu dois faire un spectacle »et je me dis« d’accord, en quoi consiste un spectacle? »Elle me montrait ces vidéos et ces photos de ces filles. vous savez marcher sur des talons décapants et c’est à ça que ça ressemblait à l’époque – je me disais: “Je ne sais pas ça.” Il y avait un spectacle à Boston qui n’était pas loin de moi à New York et j’étais comme , «d’accord, entraînons-nous.» »

«J’ai fini par le faire, et je me suis classé premier et comme je l’ai dit, je viens de faire mon truc et j’avais une bonne présence sur scène et ils ont aimé ce qu’ils ont vu et j’ai placé en premier. Je veux dire pas grand-chose ou quoi que ce soit. “

Le plus drôle, c’est que Mandy Rose a déconné et a quand même réussi à prendre la première position. À l’avenir, elle est entrée sur la scène de la WWE en participant au spectacle Tough Enough qui était la dernière saison jamais organisée en 2015.

Elle n’a pas réussi à gagner cela, mais a obtenu un accord lucratif pour figurer sur WWE TV. Avant même de rejoindre la liste principale, on lui a proposé de faire partie de la starcast de WWE Total Divas.

C’est la seule fois dans l’histoire d’une émission de télé-réalité diffusée sur E Network qu’une recrue qui n’était pas à la télévision a pu passer du temps avec de grands noms de la division féminine. Depuis lors, Mandy Rose n’a pas eu à regarder en arrière dans sa carrière. Certains savent peut-être qu’elle a tenté sa chance dans des concours de bikini.