Mandy Rose-Sonya Deville prête pour l’équipe mixte de Wrestlemania

Le scénario mettant en vedette Mandy Rose, Dolph Ziggler et Otis Dojovic était censé produire un concours de singles à WrestleMania 36 entre ce dernier duo. En prenant l’angle, ces deux-là se seraient heurtés pour amener la fille au plus grand événement de l’année.

Mais l’histoire aurait changé, un grand moment qui irait dans une direction différente. Un match pour le titre par équipes mixtes est susceptible d’être produit sous cet angle.

Il semble que la WWE ait prévu de diviser l’équipe de Sonya Deville et Mandy Rose avant WrestleMania 36. Ces deux également connus sous le nom de Fire n Desire n’ont eu aucune indication de sorte que nous puissions prédire une querelle entre ces deux.

Cependant, une déviation majeure pourrait être en magasin, les séparant en temps voulu. Ces deux-là n’ont jamais pu non plus obtenir le succès escompté dans la division féminine par équipe.

WrestleVotes a rapporté que la WWE prévoyait d’organiser un match par équipe mixte de six personnes avec Mandy Rose et Heavy Machinery (Otis Dojovic et Tucker Knight) contre Sonya Deville, Dolph Ziggler et Robert Roode. Deville a demandé à Mandy assez souvent de rester loin d’Otis et de s’entendre avec Dolph, qui est plus de son type. Après une première hésitation, la déesse dorée a également commencé à voir la démonstration.

Comme vu sur Twitter, Mandy Rose et Dolph Ziggler ont été vus passer des moments de qualité ensemble, ce qui a rendu les fans indignés en pensant au pauvre Otis. Cela a apparemment été un essai du point de vue de la WWE pour faire de Rose de nouveau un méchant. Dans ce scénario, le match par équipes mixtes à six semble très improbable, car Rose et Deville seraient sur la même longueur d’onde. La WWE devra d’abord les séparer.

Il a été rapporté plus tôt que le scénario Otis – Mandy Rose serait probablement récompensé à WrestleMania 36. Mais c’est la première fois que le match par équipes mixtes est mentionné dans les rapports. Il sera intéressant de voir si la WWE conserve cette correspondance sur la carte. Un certain nombre de changements sont attendus depuis que WrestleMania a lieu au WWE Performance Center vide à Orlando, en Floride.