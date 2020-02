Manny Pacquiao signe avec l’équipe de direction de Conor McGregor

Kin Cheung / AP

La légende de la boxe Manny Pacquiao a signé un accord qui le verra faire partie de la société de gestion de Conor McGregor, Paradigm Sports Management.

Des rumeurs circulaient sur un éventuel combat McGregor / Pacquiao qui deviendrait une réalité dans un avenir proche et cette décision, qui a été officialisée mardi, semble avoir rendu le super-combat encore plus possible.

PSM a annoncé sur Twitter que le champion du monde multi-poids avait signé avec leur entreprise, en publiant: «Nous sommes très heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signé avec PSM pour une représentation complète! Manny est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et nous sommes impatients de travailler avec Arnold, Ping et le reste de l’équipe à Manille pour maximiser sa carrière historique.

L’équipe existante de Pacquiao joindra ses forces à la société, ce qui signifie que son directeur commercial Arnold Vegafria, l’avocat Brando Viernesto et son associé Ping Nepomuceno seront toujours étroitement impliqués avec leur client.

Dans le communiqué de presse officiel, Pacquiao aurait déclaré: “ Je suis fier de collaborer avec Paradigm Sports Management et je suis ravi des opportunités qu’Audie Attar et PSM ont à offrir. Une chose dont je veux que tout le monde se souvienne est de toujours penser positivement. Ne pensez jamais négativement; c’est le début de votre chute. Tout est possible.’

De nombreux boxeurs ont commencé à appeler McGregor depuis son affrontement lucratif avec Floyd Mayweather en 2017. Cependant, cette confrontation semble avoir le plus de sens maintenant, car les négociations seront sûrement un peu plus simples, les deux combattants étant assis sous la même bannière de gestion .

Seriez-vous ravi de voir un possible combat Pacquiao contre McGregor se dérouler en 2020?