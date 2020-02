Maria Manic affirme qu’elle a souffert d’une commotion cérébrale, dit Bully Ray ne l’a jamais vérifiée

Maria Manic affirme qu’elle a souffert d’une commotion cérébrale lors de sa place avec Bully Ray lors du récent événement ROH “Free Enterprise”. Elle poursuit en disant que Bully ne l’a jamais vérifiée après le match. Dit-elle,

Sur sa condition physique: «Je voulais aborder deux ou trois choses. Avec tout ce qui se passe, je n’ai pas vraiment eu la chance d’y penser. Je n’avais pas l’intention de vraiment en parler à personne, mais cela a été rendu public. Pas besoin de cacher quoi que ce soit. J’ai une commotion cérébrale en ce moment. Je vais bien. J’ai déjà eu des commotions cérébrales. Les commotions cérébrales ne fonctionnent pas comme les gens le pensent, c’est, vous savez, ce n’est pas comme si vous étiez paralysé ou ne pouviez rien faire, ça va. Je peux effectuer très facilement les activités quotidiennes. Et je ne souffre pas non plus. Une commotion cérébrale ne fait que nuire aux petites choses que vous faites, mais elle ne vous enlève pas. Quand je suis passé par cette table, j’ai claqué l’arrière de ma tête. Je ne sais pas sur quoi je me suis cogné la tête, je ne me souviens plus de rien après ça. J’étais allongé là, je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé. Mais je suppose que quand je suis descendu, je me suis cogné la tête. Et j’ai parcouru beaucoup de tableaux et je n’ai jamais eu un problème comme ça. Là encore, Bully est un homme assez gros donc, je ne sais pas si c’était la force. Je ne veux pas penser que quelque chose était intentionnel. Mais vous savez, comme je l’ai dit, je ne me suis jamais frappé la tête comme ça auparavant. [I’m] généralement assez bon pour me protéger. “

Sur Bully ne vérifiant pas sur elle: “Ce qui m’énerve, ce n’est pas la blessure; comme je l’ai dit, ça ira. Et ils sont assez stricts sur la commotion cérébrale maintenant. Je vais donc devoir obtenir une certaine autorisation avant de me remettre sur le ring. Espérons que ce ne sera pas trop long. Je suis juste en train de me détendre en ce moment, en me concentrant sur mes entraînements, en me concentrant sur ma boxe, en me concentrant sur des choses que je peux faire qui m’aideront à lutter sans être sur le ring … Retour à la vérité dont j’ai parfois peur de parler . Il y a un peu comme ça – je ne veux pas trop me lancer dans le catch et les secrets derrière. Il y a un respect mutuel lorsque vous vérifiez les gens, que vous les aimiez ou non, quelle que soit votre relation personnelle. Et je vais être honnête, Bully est le seul gars que j’ai rencontré dans le domaine de la lutte qui est – ce n’est pas un gadget, ce n’est pas un personnage. Qui il est, c’est qui il est, et à la fin de la journée, je le respecte pour avoir été assez franc à ce sujet. Il ne fait pas de foutre, il n’embrasse pas le cul, il est en quelque sorte un trou **. Il est un trou **. Mais tu sais quoi? Il est réel avec ça et je le respecte. Mais vous savez, indépendamment de tout cela, je voudrais penser que si vous savez que je suis blessé, que vous ayez quelque chose à voir avec cela ou non. Je pense que vous vérifieriez sur moi et vous assurer que je vais bien. Je ne me souviens pas trop de cette nuit, rentrer à la maison et ainsi de suite. Je n’ai pas conduit ce soir-là, je pense que Ted a conduit. D’après ce dont je me souviens, il [Bully] jamais venu et s’est assuré que j’allais bien. Pas une fois. Vous avez mon numéro et je n’ai jamais reçu d’appel. Je m’attendais à quelque chose et la semaine suivante, pas une chose. C’est un peu bouleversant. Parce que pour tout ce que vous savez, je pourrais être vraiment foiré dans ma tête. “

(h / t – 411 Lutte)