Maria Menounos a refusé l’offre Tough Enough de la WWE

Après avoir lutté quatre fois pour la WWE au fil des ans, Maria

Menounos a maintenant révélé qu’elle était en fait à un moment donné approchée pour être une

candidat sur Tough Enough.

Comme Menounos l’a expliqué lors d’une apparition dans les coulisses de la WWE

cette semaine, le USA Network l’a invitée à participer à l’édition 2015 de Tough

Assez. Évidemment, nous savons que Maria a refusé cette opportunité, mais il y a

un titbit intéressant sur qui Menounos a offert en remplacement de l’émission de téléréalité.

Ce remplacement suggéré n’était autre que Sonya

Deville. Bien sûr, le temps de Deville sur Tough Enough entraînerait sa signature

un accord avec la WWE, et ces jours-ci, la superstar est au centre de l’un des

Les histoires les plus chaudes de la marque SmackDown.

En ce qui concerne la carrière de Maria Menounos dans le ring, elle a d’abord

en compétition pour la WWE en 2009. Ce début de lutte est venu le 12 octobre

édition de Monday Night Raw et a vu l’équipe Menounos avec Gail Kim et Kelly Kelly

dans un effort victorieux contre Beth Phoenix, Alicia Fox et Rose Mendes.

Depuis lors, Maria a eu trois autres matchs de tag – notamment

faire équipe avec Kelly Kelly pour vaincre Beth Phoenix et Eve Torres à WrestleMania

XXVIII.