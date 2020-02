Mark Henry commente Goldberg contre “The Fiend” Bray Wyatt au Super Showdown

Lors d’une récente édition de Busted Open Radio, Mark Henry a commenté le match de Goldberg avec “The Fiend” Bray Wyatt au Super ShowDown. Il a dit,

«Le Fiend me fait un peu peur. Je suis tellement content d’avoir pu rester à l’écart de l’entreprise et ne pas être tourmenté par The Fiend. Ce serait la pire chose qui soit. Mais Bill n’est pas celui-là. C’est l’une de ces correspondances qui, si elle est bien faite, peut être l’une de celles dont nous parlons vraiment et c’est comme «Où est ce projet de loi? Où était ce Goldberg? “Et je pense qu’il s’en rend compte et il le veut. Beaucoup de gens ne voudraient pas travailler à ce niveau, mais c’est un Hall of Famer. Il est l’une des meilleures personnalités de lutte qui ait jamais été créée et qui nous ait divertis. Je suis donc excité à ce sujet. Je ne sais pas si même cet endroit lui a rendu justice. Je ne pense pas qu’il devait être dans l’arène pour que ça se passe. Je pense qu’il le sort de l’écran énervé, définit le tempo pour ce que c’est et Bray Wyatt est tellement bon. Vous parlez de quelqu’un qui garde votre attention, il garde votre attention. Il se met à rire, il se met en colère, il se frustre autant que n’importe quel acteur que j’ai jamais vu. Je pense que nous verrons peut-être les deux en Arabie. Je pense que nous verrons The Fiend et nous verrons Bray Wyatt. C’est une façon que vous pouvez ajouter plus de profondeur à ce personnage et il doit être schizophrène. Je peux le voir entrer et sortir et ce serait très agréable. »

Sur #SmackDown sur @WWEonFOX hier soir, @Goldberg avait 2 mots pour @WWEBrayWyatt: “Vous êtes le prochain!” The @ TheMarkHenry dit à @RyanMcKinnell pourquoi il est excité pour ce match #UniversalTitle à @WWE #SuperShowDown 💪 pic.twitter.com/xwVKwvE5cV

– SiriusXM Busted Open (@BustedOpenRadio) 8 février 2020