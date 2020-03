Mark Henry réfléchit sur Braun Strowman ayant de la chaleur avec les gens de la WWE

Le Hall of Famer de la WWE, Mark Henry, a fait une apparition dans l’épisode d’aujourd’hui de The Bump où il a expliqué comment il avait appris à aider ceux qui ressentiraient la chaleur parce qu’ils étaient gros, y compris Braun Strowman.

C’est là qu’il a noté que Strowman a dû faire face à la chaleur des gros gars quand il a été signé par la WWE.

“[On the ‘Big Guy gimmick’] Cela commence par la chaleur comme si vous aviez un problème avec tout le monde. Nous appelons cela «Big Guy Heat», a informé Henry. «Il y a trop de gros gars dans la salle, les gens commencent à parler de leurs éloges et disent des choses comme« Ouais, j’ai battu ce gars. Oui, j’ai battu ce gars. Je suis fini, regarde-moi. “Ensuite, vous commencez à regarder les gens comme vos contemporains. Vous les considérez comme votre groupe de pairs. Vous apprenez les uns des autres. Ensuite, vous commencez à travailler les uns contre les autres.

«Moi et The Big Show – sans doute les plus grands gars de notre époque – nous avons travaillé ensemble probablement 100 fois. C’était toujours chaleureux quand nous nous sommes rencontrés. Il était comme mon frère. Donc, ça a été différent pour moi et pour lui. Quand j’ai amené Braun Strowman, certaines personnes étaient du genre «Je ne connais pas ce type, mec». Je lui ai dit «C’est la chaleur des gros gars. Laissez-le mourir. Cela fonctionnera à la fin, et c’est ce qui s’est passé. »

H / T à Wrestling Inc