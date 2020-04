Mark Henry veut que CM Punk soit le mystérieux pirate de la WWE SmackDown

WWE

Ces jours-ci, le Temple de la renommée de la WWE Mark Henry peut être trouvé

mâcher la graisse sur Busted

Ouvrez la radio. L’homme le plus fort du monde n’hésite jamais à partager son

opinions, a un excellent moyen avec les mots, et fait toujours un intéressant

écoutez-le chaque fois qu’il co-organise des émissions. Et maintenant, il a jeté CM Punk

nom comme son choix pour être le pirate mystérieux vu sur SmackDown récemment.

Comme Henry l’a expliqué (via WrestlingNews.co),

«Je l’ai dit dès le début que j’espérais que ce serait CM Punk. Cette

ce serait son introduction au catch professionnel. Pour pouvoir dire

histoire de «Vous voulez la vérité? Je veux vous donner la vérité et j’ai été

ici en regardant et j’ai exposé la vérité à quelques petits niveaux. Mais maintenant,

Je vais partager la vérité sur tout. »»

Le souhait d’Henry serait que le Second City Saint devienne

le sh * t hors de la lutte “et de laisser même Punk élever AEW comme

une partie de ce personnage.

Après avoir révélé comment Dolph Ziggler et Sonya Deville étaient

complot pour garder Mandy Rose et Otis à part, SmackDown de la semaine dernière

a vu ce pirate cibler apparemment des équipes de tag et des amitiés.

Quant à CM Punk qui est derrière tout ça, c’est

extrêmement douteux que Punk serait de retour à la télévision à ce titre de sitôt.

D’abord et avant tout, nous avons entendu comment Vince McMahon ne veut tout simplement pas travailler

avec ce multiple champion du monde. Deuxièmement, la WWE évite délibérément même

mentionner le nom de Punk lors de la promotion d’un épisode de WWE Backstage sur lequel il apparaîtra. Troisièmement, les préoccupations financières actuelles de la WWE – comme on le voit

d’ici les sorties massives de mercredi – signifie qu’ils n’offriront pas d’offres importantes à

tout talent nouveau ou de retour, y compris CM Punk.