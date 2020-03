Mark Wahlberg envoie un message d’avertissement à AJ Styles, Drew McIntyre / Brock Lesnar RAW Video

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant Drew McIntyre sortant Brock Lesnar avec plusieurs Claymore Kicks pendant le segment d’ouverture de RAW:

La WWE a également publié ces vidéos, montrant le segment d’AJ Styles sur RAW où il s’est adressé à The Undertaker. Comme vu lors du segment Styles, l’acteur Mark Wahlberg lui a envoyé un message d’avertissement. Il a dit,

«Whoa, whoa, whoa! Avez-vous entendu parler de ce truc avec AJ Styles et The Undertaker? Très bien, vous suivez la WWE. Eh bien mes enfants et moi regardions et mec, j’ai reçu des conseils pour un Mr. AJ Styles. Mec, pars, d’accord? Éloignez-vous de la situation avec The Undertaker, laissez-le aller. Ne poussez pas votre chance AJ. Je vous le dis, éloignez-vous tant que vous avez encore une chance et tant que vous le pouvez. C’est le meilleur conseil que l’on puisse vous donner – éloignez-vous. “