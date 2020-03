Mark Wahlberg s’intéresse aux styles AJ de la WWE et à l’angle de l’entrepreneur

Le monde entier de la lutte parlait de deux choses qui sortaient de Super ShowDown. Premièrement, Goldberg bouleverse le «Fiend» de Bray Wyatt pour devenir le nouveau champion universel. Deux, The Undertaker écrasant AJ Styles et taquinant une confrontation à WrestleMania avec l’ancien homme de la TNA.

AJ vs. ‘Taker a même attiré l’attention des meilleurs d’Hollywood. Mark Wahlberg est apparu sur la chaîne YouTube de la WWE pour promouvoir son nouveau film “ Spenser Confidential ” et a pris une pause de shilling pour parler de regarder Super ShowDown avec ses enfants jeudi dernier.

Wahlberg a plaisanté en disant que les styles devraient “s’éloigner” de la situation et “laisser aller”.

Ce n’est pas Disney’s Frozen, Marky Mark – il y a vraiment de l’argent à gagner ici! Sérieusement, c’est cool que Wahlberg ait suspendu au hasard la promotion en milieu de film pour parler d’un angle continu de la WWE. C’est encore plus cool qu’il soit devenu personnage et ait vendu à quel point The Undertaker était dangereux.

C’était maladroit, c’était soudain et cela faisait définitivement partie de l’accord entre la WWE et Wahlberg, mais c’était aussi une belle utilisation du pouvoir des célébrités pour promouvoir des scénarios en cours.

C’est quelque chose que l’entreprise devrait faire un peu plus.

