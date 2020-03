Mars à WrestleMania 36: Explorer les scènes du championnat féminin Raw et SmackDown

Bienvenue une autre édition de la marche à WrestleMania 36, décomposant l’environnement autour de tous les championnats avant le plus grand spectacle de l’année pour donner le ton pour 1) récapituler comment nous en sommes arrivés à ce point, 2) discuter des plans possibles pour WrestleMania et 3) deviner où tout cela va finir une fois WrestleMania terminé.

Pour cet article, je vais le doubler en parlant des deux meilleurs titres de la division féminine en décomposant brièvement la situation du Raw Women’s Championship avant d’entrer dans la scène du Championnat féminin SmackDown avec un peu de la situation du Championnat féminin NXT s’est mélangée.

Remarque: De toute évidence, le coronavirus a laissé WrestleMania en l’air. Cette série suppose que cela se produira toujours (alors que la WWE continue de le faire connaître) et existe pour mettre à la disposition des téléspectateurs occasionnels des informations qu’ils ont manquées en ne regardant pas les événements récents.

Sans plus tarder, passons d’abord à la plus évidente…

LE CHAMPIONNAT DE FEMMES BRUTES

Qui est le champion actuel?

Becky Lynch a remporté le championnat féminin de Raw et de SmackDown l’an dernier à WrestleMania 35 lorsqu’elle a battu Charlotte Flair (alors championne de SmackDown) et Ronda Rousey (alors championne de Raw) dans un match Winner Takes All.

Elle a rapidement perdu la ceinture de la marque bleue lors du prochain événement, mais a maintenu sa position de haut de la chaîne alimentaire les lundi soirs au cours de la dernière année.

L’Homme a battu tout le monde sur son chemin, y compris Asuka, mais n’a pas réussi à s’imposer aux Survivor Series contre Shayna Baszler (et Bayley, mais elle n’est pas importante ici).

Qui défiera le titre à WrestleMania?

Baszler a abandonné le championnat féminin NXT en décembre afin de rejoindre la liste principale pour remporter apparemment le Royal Rumble. Ensuite, elle ne l’a pas fait. Au lieu de cela, Charlotte Flair l’a fait, mais la WWE a décidé de l’accompagner pour le championnat féminin NXT, ce qui signifie qu’elle affrontera Rhea Ripley, qui a battu Baszler pour le titre. Dérouter!

La WWE avait besoin d’un autre moyen pour que la reine de pique remporte un titre, alors ils l’ont fait mordre le cou de l’homme puis entrer dans la chambre d’élimination, où elle a décimé ses cinq adversaires. Baszler a éliminé chaque personne du match, ce qui a plus qu’affirmé sa domination.

Que se passe-t-il pendant et après WrestleMania?

Il n’est pas certain que Baszler remporte le titre. C’est la personne la plus crédible pour combattre Becky, bien sûr, mais cela ne signifie pas qu’elle fait le travail.

Des rumeurs circulent depuis Survivor Series selon lesquelles Vince McMahon n’a pas été impressionné par les performances de Baszler. Si tel est le cas, ils ne voudront peut-être pas construire la division de l’émission phare autour d’elle. Il est possible que la WWE la considère comme commercialisable pour la construction du grand spectacle, mais pas quelqu’un sur qui continuer à compter après ce point.

Si c’est le cas, Lynch conservera et je n’ai aucune idée de ce qu’ils feront. Je doute qu’ils aient même une idée, autre que d’espérer que Rousey pourrait revenir ou quelque chose comme ça. Mais en espérant que ce n’est pas un plan de match et si la WWE en a un autre que “gardez-le sur Lynch et nous le découvrirons en mai”, je dois supposer que c’est pour mettre la ceinture sur Baszler.

Ensuite, elle fera probablement rouler tout le monde sur son chemin jusqu’à ce que Flair lui prenne le titre à SummerSlam, Survivor Series ou WrestleMania l’année prochaine.

CHAMPIONNAT FÉMININ SMACKDOWN

Qui est le champion actuel?

Bayley est la championne féminine de SmackDown depuis qu’elle a battu Flair sur le SmackDown après Hell in a Cell (lorsque Flair a battu Bayley… qui avait battu Flair à Money in the Bank… qui avait battu Becky Lynch. Ce fut une année très unique) .

Depuis lors, elle a littéralement battu tous les challenger possibles de la marque bleue. Lacey Evans, Carmella, Alexa Bliss, Nikki Cross, Naomi, Dana Brooke… .ils ont tous échoué.

À mon avis personnel, cela a quand même été un règne extrêmement terne. Elle n’a pas semblé dominante en battant ces gens. Son partenariat avec Sasha Banks a été tiède en raison du temps considérable passé par The Boss hors caméra. Le talon de Bayley était bon pour le moment initial, mais son esthétique a été décevante, tout comme ses promotions.

Il était temps de couronner un nouveau champion depuis un moment, mais la WWE ne l’a tout simplement pas fait.

Qui défiera le titre à WrestleMania?

Nous n’en avons aucune idée.

Certaines rumeurs disent qu’il y aura un défi Six-Pack juste pour entasser un groupe de personnes qui ont déjà perdu leurs opportunités de titre. Ce serait un scénario paresseux, car cela signifie que la WWE ne voulait pas se donner la peine de mettre en place un véritable challenger et avait l’impression que se reposer sur les lauriers de la quantité serait une qualité. Fondamentalement, «regardez toutes les personnes dans ce match. N’est-ce pas important? ” étant le plan de match, en espérant que les gens regardent la somme de ses parties plutôt que les maillons faibles individuels.

Une partie de moi pense toujours que Bayley et Banks vont faire équipe pour combattre Trish Stratus et Lita alors que le titre ne sera même pas défendu. Cela semble fou, en particulier lorsque Trish aurait lutté son match de retraite à SummerSlam, mais ce n’est pas hors de la possibilité.

Beaucoup de gens ont lutté leur dernier match seulement pour lutter à nouveau. Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker… Terry Funk en a fait une carrière. Trish a également déclaré dans le passé qu’elle voulait travailler avec Banks. Lors d’un épisode de SmackDown, The Boss n Hug Connection a parlé de la façon dont ils devraient être une équipe entrant dans le Hall of Fame et que personne ne pouvait les toucher. Cela s’est révélé comme une configuration potentielle étrange pour moi.

Une autre possibilité est Paige, qui était censé se présenter sur SmackDown la semaine dernière, mais qui n’était pas dû à des problèmes de voyage avec le coronavirus. Il y a une légère chance qu’elle soit autorisée à concourir, même si je ne l’achète pas.

Encore une autre possibilité est Nia Jax. Bayley a beaucoup parlé d’être un modèle et avec Jax qui devrait revenir bientôt, cela ne me surprendrait pas si la WWE voulait la mettre dans un scénario où elle était positionnée comme un meilleur modèle pour la positivité du corps ou quelque chose du genre .

Que se passe-t-il pendant et après WrestleMania?

Franchement, je ne pense pas que la WWE ait une idée de ce qu’ils font pour Mania, encore moins de ce qui se passe ensuite. Je pense sincèrement qu’avant même que ce truc de coronavirus ne se produise, ils n’avaient toujours pas de plans solides vers lesquels ils étaient en train de construire. Maintenant, avec Mania elle-même en l’air, j’imagine qu’ils sont encore moins susceptibles d’avoir réglé quelque chose.