Marty Scurll parle de sa décision de rester avec ROH

Marty Scurll a récemment réalisé une interview avec Louis Dangoor de WrestleTalk pour discuter d’un large éventail de sujets, y compris sa décision de rester avec ROH au lieu de signer avec AEW. Voici ce qu’il avait à dire:

“Je suis sûr que la plupart s’attendaient à ce que j’aille à AEW, et bien sûr, Matt et Nick (The Young Bucks) sont deux de mes meilleurs amis dans le monde entier. Je les aime et j’aime ce qu’ils font. J’en suis très fier. Mais quand j’ai pris ma décision, comme eux, j’avais ma propre vision, mes propres rêves et la possibilité de créer une promotion dans ma propre vision était quelque chose que j’ai toujours voulu et que je ne pouvais pas refuser. Je lutte depuis longtemps et il était temps de faire quelque chose de nouveau et de me lancer un nouveau défi. ROH a toujours été incroyable pour moi, et je suis très reconnaissant de l’opportunité de m’impliquer davantage. Ils ont confiance en moi et cela me donne vraiment la chance d’être créatif, ce que j’ai toujours apprécié plus que tout. J’ai d’excellentes relations avec Tony, Cody et Kenny, et c’est cool que nous fassions tous nos propres choses et que nous fassions sensation dans le monde de la lutte. “