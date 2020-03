Marty Scurll révèle pourquoi il n’a pas signé avec AEW, et plus encore

Lors d’un récent entretien avec Wrestle Talk, Marty Scurll a expliqué pourquoi il n’avait pas signé avec AEW, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Combien attendaient-ils à AEW: “Je suis sûr que la plupart s’attendaient à ce que j’aille à AEW, et bien sûr, Matt et Nick [The Young Bucks] sont deux de mes meilleurs amis dans le monde entier. Je les aime et j’aime ce qu’ils font. J’en suis très fier. Mais quand j’ai pris ma décision, comme eux, j’avais ma propre vision, mes propres rêves et la possibilité de créer une promotion dans ma propre vision était quelque chose que j’ai toujours voulu et que je ne pouvais pas refuser. Je lutte depuis longtemps et il était temps de faire quelque chose de nouveau et de me lancer un nouveau défi. ROH a toujours été incroyable pour moi, et je suis très reconnaissant de l’opportunité de m’impliquer davantage. Ils ont confiance en moi et cela me donne vraiment la chance d’être créatif, ce que j’ai toujours apprécié plus que tout. J’ai d’excellentes relations avec Tony, Cody et Kenny, et c’est cool que nous fassions tous nos propres choses et que nous fassions sensation dans le monde de la lutte. “

Sur ROH rétablissant sa relation avec NJPW: «J’ai toujours eu une relation formidable avec New Japan. L’un de mes premiers actes dans mon nouveau rôle a été de m’assurer que nous travaillions davantage avec New Japan, et pourquoi pas? Ils ont certains des meilleurs talents du monde. J’adore travailler pour eux et travailler avec eux a été passionnant, ce qui signifie que j’ai pu assembler des cartes alléchantes, un peu comme Supercard of Honor qui était prévue pour avril. Ensuite, nous avons Yuji Nagata, Ren Narita et Rocky Romero réservés pour le tournoi Pure. Sans oublier la tournée War of the Worlds que nous avions réservée pour mai avec de nombreux talents du Nouveau Japon. À la fin de la journée, les fans gagnent, en pouvant voir de nombreux matchs pour la première fois et des talents qu’ils n’avaient peut-être jamais vus auparavant. C’est certainement un avenir passionnant. “

À propos de l’annulation de la Supercard d’honneur et si elle est remise en place avec NJPW à l’avenir: «Avec un titre comme« Supercard of Honor », vous devez vraiment vous livrer. C’était vraiment une Supercard. En affrontant Jay White dans un match de rêve, le retour à ROH dans Amazing Red et Kenta, et le titre mondial NWA défendu par Nick Aldis lors d’un spectacle ROH. Sans oublier Will Osprey, qui je crois vraiment est l’un des meilleurs lutteurs du monde en ce moment. Je crois honnêtement que notre émission aurait fait sauter tout le reste de l’eau ce week-end. Maintenant, nous ne le saurons pas, mais nous aurons certainement notre chance à temps et nous travaillerons très étroitement avec New Japan à l’avenir. Cela me permet de travailler plus souvent au Japon. »