Maryse parle de tomber enceinte si peu de temps après la naissance de Monroe

Maryse a parlé de tomber enceinte si peu de temps après être revenue en forme après la naissance de sa fille Monroe Sky dans une interview avec People. Voici ce qu’elle avait à dire:

«J’ai été enceinte deux fois en deux ans; quand Monroe avait 8 mois [old], Je suis tombée enceinte. Je revenais juste à me sentir physiquement et à ressembler à ce que j’avais l’habitude de faire. Et puis je suis tombée enceinte tout de suite. Il faut juste du temps pour revenir à vous-même. Il faut neuf mois pour faire un bébé, il faut neuf mois pour [bounce back]. C’est vrai – parfois plus longtemps », souligne Maryse. “Tout en vous doit revenir à la normale et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous avez créé un être humain, vous savez? Il faut du temps pour y retourner. »

«Pendant les premiers mois, j’ai dû me promener [with Madison]. Monroe se couchait à 20 heures. Je devrais me promener à partir de 22 heures à 5 heures du matin. Vous faites toutes les choses que vous savez faire, tous vos petits trucs et rien ne fonctionne. Et quand vous êtes vraiment privé de sommeil, vous vous dites: «Je ne sais pas quoi faire», a expliqué The Miz à PEOPLE. «La dernière fois, nous avons pu nous reposer avant d’accoucher, car vous n’aviez pas à vous soucier d’un autre enfant. Maintenant, vous vous inquiétez pour un autre enfant. Au cours de la journée, [people] dis: “Hé, tu devrais dormir parce que le bébé dort!” Eh bien, j’en ai un autre qui court… et quand celui-ci est endormi, l’autre ne dort pas! La privation de sommeil est quelque chose de très grave. Je ne pensais pas que cela pouvait vous tuer, mais je pense que oui. “