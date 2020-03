Match AEW Dynamite ‘Blood & Guts’ CONFIRMÉ

Tous les élites de lutte ont confirmé que l’événement principal de l’édition “ Blood & Guts ” de Dynamite mettra en vedette The Inner Circle contre The Elite dans un match de cage de stipulation encore inconnu.

La société a officialisé le match avec un graphique sur son compte Twitter officiel après avoir fait la promotion de l’émission (elle-même un jibe effronté lors de la révolte de Vince McMahon sur l’organisation l’année dernière) lors du Revolution Pay-per-view, à des mois de Cody faisant référence à un ” match au-delà “lors de la promotion de son affrontement Full Gear AEW Championship avec Chris Jericho. Pour les non-initiés, le terme fait référence à la façon dont les moments de clôture des matchs WarGames originaux ont été commercialisés par NWA / WCW et par Dusty Rhodes.

Les réactions ont été positives à l’égard de la nouvelle, même si elles étaient un peu réservées aux combattants – les tensions entre les factions ont culminé il y a longtemps, avec cette philosophie de match avant la querelle plus proche du modèle de réservation régulier de la WWE – quelque chose d’AEW de manière persistante – et parfois, joliment – opérer en totale opposition. La société décrira les règles exactes de l’édition de Dynamite de cette semaine et réchauffera probablement le programme alors qu’ils travaillent vers la date limite du 25 mars.