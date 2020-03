Match de championnat de la WWE des États-Unis pour Elimination Chamber

La WWE a envoyé la déclaration suivante sur son site Web aujourd’hui, confirmant un match de championnat des États-Unis entre Andrade et Humberto Carillo.

Champion des États-Unis Andrade contre Humberto Carrillo

Humberto Carrillo est-il destiné à remporter le plus grand triplé de sa carrière à la WWE? Et enfin mettre le championnat des États-Unis par-dessus son épaule à la WWE Elimination Chamber? La jeune Superstar résiliente poursuit le titre depuis plusieurs mois. Il a dû lutter contre plus d’adversité, d’ingérence extérieure et de coups d’arrêt avant et après le match que n’importe quelle superstar de l’alignement de Raw.

Alors qu’il tentait la tâche déjà décourageante de détrôner AJ Styles quand il détenait le titre, Carrillo a été brutalisé par The O.C., il a obtenu du DDT sur du béton par Andrade; et a constamment été forcé de garder au moins un œil sur les interférences de Zelina Vega. Récemment, Carrillo a même dû faire face à son cousin pompeux, Angel Garza; qui a utilisé des moyens néfastes pour le vaincre deux fois. En conséquence, les deux se sont mêlés à plusieurs bagarres sauvages.

À travers tout cela, l’aéronaute s’est à plusieurs reprises remis sur ses pieds. Et maintenant, après avoir épinglé Andrade dans un match par équipe sur Raw, il n’est qu’à une victoire de hisser le championnat étoilé – bien que le détenteur du titre actuel soit certain d’avoir quelque chose à dire sur les nobles aspirations de Carrillo. Si vous pensiez qu’Andrade avait une séquence moyenne avant de remporter le championnat des États-Unis… eh bien, vous aviez raison. Mais la méchanceté d’Andrade a depuis atteint de nouveaux niveaux effrayants; alors que la Superstar au sang froid semble prête à se pencher à n’importe quel bas pour maintenir sa maîtrise du titre.

Pendant son règne de titre, qui a commencé quand il a abattu Rey Mysterio au Madison Square Garden la nuit après Noël, Andrade a déguisé Le Maître du 619, a déclenché plusieurs attaques furtives sauvages contre Carrillo et d’autres. Il a eu recours à sa disqualification contre Carrillo pour conserver son championnat. Carrillo deviendra-t-il enfin un champion, ou Andrade aura-t-il encore un autre tour dans sa manche pour le jeune parvenu? Ne manquez pas la WWE Elimination Chamber le dimanche 8 mars, en streaming sur WWE Network à 7 ET / 4 PT!