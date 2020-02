Match de partenaire mystère pour le SmackDown WWE de ce soir

WWE.com

Roman Reigns fera équipe avec un partenaire mystère pour affronter John Morrison et The Miz dans l’épisode de SmackDown de ce soir, a confirmé la société.

Ceci est une conséquence de “l’absence empêchant” les Usos de l’émission. On pourrait supposer que si Reigns allait faire équipe avec quelqu’un, ce serait Jimmy ou Jey, grâce à la rédaction de WWE.com, confirmant que le duo ne sera pas dans la maison alors que SD frappe Vancouver, en Colombie-Britannique.

Miz et Morrison ont plaisanté sur Twitter que l’absence des Usos était due à leur incapacité à entrer au Canada en raison de récents problèmes juridiques: –

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir avec qui Reigns finira par se ranger. Les angles des partenaires mystères sont toujours amusants dans la construction. Espérons simplement que la WWE ne laissera pas tomber une once de révélation lorsque SmackDown frappe les ondes.

Miz et Morrison sont actuellement mêlés à une querelle avec The New Day’s Big E et Kofi Kingston, les deux tandems devant disputer les championnats SmackDown Tag Team au Super ShowDown le 27 février.

La championne féminine Bayley défend également sa ceinture contre Carmella et le rendez-vous tant attendu de la Saint-Valentin avec Mandy Rose et Otis est également sur le pont pour le SmackDown de ce soir.