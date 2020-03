Match de titre féminin WWE NXT prévu pour le prochain événement du Madison Square Garden de la WWE

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, Rhea Ripley défendra le championnat WWE NXT contre Charlotte Flair à WrestleMania 36. Selon une nouvelle liste pour le prochain événement en direct de la WWE au Madison Square Garden, Ripley contre Bianca Belair pour le titre NXT a été ajouté à la carte. Le spectacle aura lieu le 22 mars. Voici la programmation mise à jour:

Match de championnat par équipe féminin WWE:

Kabuki Warriors contre Becky Lynch & Charlotte Flair

Match de championnat féminin NXT:

Rhea Ripley contre Bianca Belair

Elimination Tag Match par équipe:

Seth Rollins, Murphy et The AOP contre Kevin Owens, Viking Raiders et Aleister Black

Drew McIntyre contre Randy Orton

The Street Profits & Ricochet contre AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson

DX (Shawn Michaels, Triple H, Road Dogg et X-Pac), Andrade, Zelina Vega, Shayna Baszler, Natalya et Bobby Lashley seront également de la partie.