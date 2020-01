Les matchs et segments suivants sont définis pour l’épisode de Dynamite de la semaine prochaine:

* Jon Moxley contre Ortiz

* Britt Baker contre Yuka Sakazaki

* Kenny Omega, Page du pendu et The Young Bucks contre The Butcher, The Blade et The Lucha Bros.

* MJF donne dix coups de fouet à Cody

L’épisode de la semaine prochaine d’AEW Dynamite émane en direct du Von Braun Center à Huntsville, en Alabama.