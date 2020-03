Matt Hardy à AEW un accord conclu?

YouTube, MATTHARDYBRAND

Comme s’il y avait le moindre doute à partir du moment où il a annoncé qu’il quittait la WWE, il semble que Matt Hardy sera bientôt en route pour AEW.

C’est selon Dave Meltzer dans l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio. Il note que l’apparition des Young Bucks dans #FreeTheDELETE hier signifie que Hardy a rejoint AEW a été solidifié, avec un autre signe provenant des nouvelles d’aujourd’hui qui a retiré la convention The Big Event 18 de ce week-end à New York.

Pourquoi est-ce pertinent? Parce qu’un accord entre la WWE et les organisateurs de The Big Event stipule que personne affilié à AEW ne peut apparaître. Le fait que Matt ait été remplacé par Terry Funk suggère, à tout le moins, que les organisateurs le voient comme un gars AEW.

Le clip de Matt et Nick Jackson sur #FreeTheDELETE est devenu viral depuis: –

Il s’agit d’un suivi d’un épisode récent de Being the Elite sur lequel Matt Jackson a reçu un appel téléphonique de quelqu’un à qui il n’avait pas parlé depuis un certain temps, avec l’inférence qu’il parlait à Hardy.

Hardy est étroitement lié à AEW depuis des mois. Sur Observer Radio, Meltzer parlait comme s’il s’agissait d’un accord conclu, alors voyons ce qui se passe.