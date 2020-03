Matt Hardy a quitté la WWE

YouTube, MATTHARDYBRAND

C’est officiel: Matt Hardy n’est plus sous contrat avec la WWE.

Des mois de spéculation ont atteint un sommet alors que l’homme de 45 ans a laissé son contrat expirer à minuit le 1er mars, avant d’utiliser sa chaîne YouTube MATTHARDYBRAND pour publier une vidéo d’annonce spéciale Pensées du Trône dans laquelle il a annoncé qu’il était désormais un agent libre. .

“J’ai décidé de laisser mon contrat avec la WWE expirer”, a-t-il déclaré. “Je vais devenir un agent libre, et cela ne veut pas dire que je ne retournerai jamais à la WWE.”

Voici la vidéo complète: –

Dans son discours, Hardy a annoncé son intention de faire une pause et qu’il quittait la WWE comme lui et la promotion “sont sur des pages différentes” en ce qui concerne sa “position créative et ses perspectives sur moi-même et ma carrière” et ce qu’il veut faire avec les dernières années de sa course.

Ces dernières semaines, le vétéran était lié à un rôle surprenant dans NXT, bien que AEW ait également été fortement spéculé. La mêlée de presse de l’après-Révolution de samedi a vu Tony Khan détourner une question sur la signature potentielle de Hardy avec sa promotion. Nous devrons évidemment attendre et voir où Matt atterrit, même s’il semble que ce ne sera pas NXT.