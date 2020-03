Matt Hardy a-t-il déposé le nom «Twist of Fate»?, Détails

Comme on l’a vu lors de l’édition de vendredi soir de WWE SmackDown du Performance Center à Orlando, en Floride, Jeff Hardy a utilisé le mouvement «Twist of Fate» de The Hardy Boyz lors de son match avec King Corbin.

Michael Cole a qualifié ce mouvement de «Twist of Fury». Cela a conduit de nombreux fans à spéculer que Matt Hardy avait déposé le terme d’origine. Hardy prétend qu’il n’a pas fait de marque, disant:

“JE N’AI PAS. @WWE & Jeff sont totalement libres d’utiliser “Twist of Fate”. Le changement à 100% est venu de leur côté. Je ne ferais jamais rien pour gêner mon frère. Je suis ravi de le revoir sur #WWE TV, en bonne santé et heureux. “

– La seconde venue de Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) 14 mars 2020