Matt Hardy affirme qu’il peut lutter pour NJPW après avoir signé avec AEW

AEW / NJPW

Matt Hardy a affirmé que les termes de son contrat AEW lui permettent de faire des apparitions NJPW s’il le souhaite.

Dimanche, l’homme de 45 ans a tweeté ce qui suit, répondant à un fan demandant un combat pour New Japan: –

Une révélation intéressante, car cela signifie que Hardy rejoint Jon Moxley et Chris Jericho en tant que l’un des lutteurs AEW est prêt à donner cette autorisation spéciale, bien qu’il soit difficile de comprendre comment un artiste comme Matt s’intégrerait au “ roi des sports ”, ‘en particulier après être revenu à son ancien personnage Broken.

Hardy a finalement été dévoilé en tant que lutteur AEW lors de l’épisode de Dynamite de la semaine dernière. Remplaçant Nick Jackson blessé en tant que cinquième homme de l’Elite dans leur prochain match Blood and Guts contre The Inner Circle, Matt a piloté son drone, Vanguard One, deux sur le ring, avant d’être révélé au sommet du bâtiment vide. Avec Blood and Guts maintenant sur la glace, on ne sait pas quand il fera ses débuts dans le ring.

Une confrontation face à face entre Hardy et Jericho fait de la publicité pour Dynamite de mercredi, avec la suggestion que ce soit un angle plutôt qu’un match.