Matt Hardy commente Drew McIntyre remportant le Royal Rumble, Brock Lesnar Criticism

Au cours de la dernière édition de son podcast «Pensées du trône», Matt Hardy a commenté Drew McIntyre remportant l’événement à la carte WWE Royal Rumble, la critique de Brock Lesnar dominant le match Rumble dès le début, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants et une vidéo de la diffusion ci-dessous:

Sur la performance de Brock Lesnar Royal Rumble: «Je pensais que le Royal Rumble de cette année était excellent. Je pensais que c’était vraiment bon de haut en bas. J’ai vraiment apprécié ça. Bravo, WWE. Je donne du crédit là où le crédit est dû. Excellent travail avec le Royal Rumble. Maintenant, je sais qu’il y avait des gens en ligne, certains des fans les plus critiques qui étaient bouleversés que Brock Lesnar ait dominé la première moitié du match. Et en y repensant, je pense simplement que Brock Lesnar était Brock Lesnar. Et s’ils voulaient faire une grosse affaire pour le champion entrant dans le match et étant n ° 1, il devait certainement avoir un impact. Donc ça ne me dérangeait pas du tout. Et les gars qu’il a éliminés, vous savez, quand les gens craignaient qu’ils soient «enterrés» ou quoi que ce soit, je veux dire que cela ne leur fait pas vraiment de mal. Ce n’était pas un scénario qui les enterrait de quelque manière que ce soit, sous une forme ou sous une autre. Et probablement la plus grande chose qui soit arrivée de tout ce qui est juste, les gars étaient contrariés par le fait que leurs favoris étaient dans le match tôt et ils ont été expulsés très rapidement, et Brock Lesnar était celui qui les a éliminés. Ce qui, quand tout a été dit et fait, c’était le point. Parce que quand tout a été dit et fait, c’est Drew McIntyre qui a finalement éliminé Brock Lesnar dans un moment très star. Et c’était cool. Cela a valu la construction de Brock, car il a été transmis à Drew là-bas. »

Sur la victoire de Drew McIntyre: “La toute fin du match était très cool comme c’était Edge, Roman [Reigns] et Drew. Finalement a fini par être Roman et Drew, et Drew l’a éliminé. Et vraiment, Drew est un gars pour qui je pousse depuis longtemps. Vous savez, chaque fois qu’il sortait de la WWE, quand c’était, 2012, 2013 ou autre, j’étais époustouflé. Parce que c’est un gars qui a tellement de potentiel et la capacité d’être un gars de haut niveau pour longtemps. Et puis j’ai pu travailler avec lui dans différents domaines, à la TNA. Et j’ai vraiment insisté pour qu’il fasse partie de l’équipe de TNA pour bâtir l’entreprise. Et quand il est revenu à la WWE, c’était super de le revoir. Et maintenant, c’est formidable de le voir vraiment avoir l’opportunité de concourir pour la place que je pensais mériter. Je pense que c’est un gars qui ferait un grand champion, et c’est un gars avec lequel l’entreprise peut bâtir. Je pense vraiment qu’il est la pierre angulaire de toute entreprise dans laquelle il se trouve. »

Au retour d’Edge soulevant la question du retour des anciens combattants: “Le retour d’Edge était une grosse affaire, je sais que c’est un gars plus âgé. Quelque chose que j’ai vu récemment en ligne, probablement sur Twitter plus que tout autre chose, [the question of] les vieux devraient-ils battre les jeunes? Ou les jeunes, les jeunes talents, devraient-ils toujours battre les plus âgés ou les vétérans? Vous savez, c’est comme un grand débat qui se poursuit. Et cela se résume à ceci: l’âge est vraiment hors de propos. Si vous pouvez toujours monter sur le ring, si vous êtes toujours divertissant, et que vous êtes toujours bon et que vous avez beaucoup à contribuer au spectacle à plein temps, l’âge n’a pas d’importance. Le talent est ce qui est pertinent. Si vous êtes talentueux, vous devez être utilisé au mieux de vos capacités. “

