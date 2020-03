Matt Hardy confirmé pour la convention WrestleCon

Matt Hardy a été confirmé pour la prochaine convention WrestleCon. Mardi, la convention a annoncé que l’ancienne superstar de la WWE apparaîtra les 3 et 4 avril. Il participera à plusieurs rencontres et salutations et accueillera une “Broken Tailgate Party” le 5 avril. Plus d’informations sont disponibles sur ce lien.

Matthew Hardy @MATTHARDYBRAND, nous savions que vous viendriez! (mais pas avant il y a quelques minutes). Rencontrez l’agent le plus chaud «libérer la suppression» à Tampa. Photos et autos disponibles le vendredi, samedi et dimanche. Photos Pro disponibles en précommande maintenant sur https://t.co/qQQZe5w8fO pic.twitter.com/m5qS0AjPFw

– WrestleCon (@wrestlecon) 10 mars 2020