Matt Hardy défie Chris Jericho à une suppression d’élite à AEW

AEW

Matt Hardy a invité l’ancien champion du monde AEW Chris Jericho au Hardy Compound pour ce qu’il appelle une «suppression d’élite».

Le défi a été lancé dans l’épisode de Dynamite d’hier soir, alors que Hardy apparaissait d’un entrepôt dans l’enceinte de sa maison en Caroline du Nord. Après avoir déchiré individuellement chaque membre du cercle intérieur de Jericho, Hardy a peaufiné “Le trou des A * s”, révélant que Vanguard 1 avait brûlé la chemise IC que Chris avait essayé d’attirer le drone la semaine précédente et l’avait remplacé par Matt. nouveau design.

Le gant a ensuite été jeté, mais Jericho n’a pas répondu – malgré le fait qu’il a rejoint Tony Schiavone sur des commentaires toute la nuit.

Il semble qu’AEW soit impatient de puiser dans la magie étrange et merveilleuse de Hardy dès le début, et se diriger vers le composé a tout le sens du monde en ce moment. Trouver du contenu qui ne dépend pas d’une foule en direct devient de plus en plus essentiel pour les promotions de lutte, car leur arène vide continue de perdre de la vitesse. Une répétition des suppressions insensées qui ont fait de Hardy un écrasement viral il y a plusieurs années est donc parfaite dans cette situation, et ce sera amusant de voir ce que lui et Jéricho concoctent.