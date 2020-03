Matt Hardy discute AEW, The Exalted One, retour potentiel de la WWE

Matt Hardy a récemment discuté avec PWinsider.com d’un large éventail de sujets. Voici quelques points importants:

AEW:

«Je veux dire qu’ils écoutent définitivement la voix intrépide beaucoup plus fortement qu’une WWE en ce moment. Et vous obtenez cela en quelque sorte parce que la WWE est beaucoup plus d’entreprise, une entreprise beaucoup plus étendue et tentaculaire à l’échelle mondiale. Mais AEW, ils font un excellent travail pour faire deviner les gens. Ils poseront quelque chose sur la table, mais il y a tellement de directions différentes que vous pouvez emprunter et vous n’en êtes pas sûr. Et l’Exalté est un autre exemple de cela, par exemple … Mais je pense qu’avec AEW, ils font vraiment attention. Ils écoutent les fans et ils font aussi la chose la plus importante que je pense que vous pouvez faire en lutte de nos jours, être imprévisible. Mais ils font toujours des choses imprévisibles. Mais quand tout est dit et fait, cela a du sens… et c’est ce qui est très important parce que ces fans, je pense que nous servons deux maîtres de nos jours. Vous avez des fans occasionnels qui regardent quelque chose comme, d’accord, c’est ce type et il a un problème avec ce type et ils se battent pour ça. Et puis finalement ils finiront par avoir un match, peu importe. Et ce sont leurs personnages, il est bon, il est mauvais, peu importe. Et puis il y a d’autres gars qui sont des fans plus purs et durs qui le regardent et vont, “D’accord, eh bien je sais que Matt Hardy est ce personnage et il se dispute en ce moment avec ce personnage de Kenny Omega. Alors Hmm, qu’est-ce qu’ils vont faire? Et je pense qu’ils produiront un grand match. Non, ils ne vont pas faire ça. ” Et ils sont trop en train de l’analyser parce qu’ils le regardent du point de vue de la réservation, comme ce sont deux personnages sur lesquels quelqu’un tire les ficelles. Je pense que nous servons en quelque sorte ces deux maîtres et je pense que AEW fait un bon travail pour marcher sur la ligne et en quelque sorte servir les deux. “

Possibilité de retour WWE:

«Je veux dire qu’il y aurait une possibilité, mais j’aurais besoin d’assurances. C’est vraiment important pour moi, comme la façon dont je fais ces trois ou quatre prochaines années. Je n’ai pas 25 ou 30 ans. J’ai de bons matchs en moi, mais je n’ai pas de bons matchs tous les jours de la semaine, et je ne peux pas le faire quatre ou cinq jours par semaine comme avant. Je ne rebondis pas comme ça. “