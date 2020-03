Matt Hardy discute des rumeurs NXT, du départ de la WWE, du statut AEW et de #FreeTheDELETE

L’agent libre de lutte pro Matt Hardy a récemment discuté avec le journaliste vétéran Mike Johnson de PW Insider pour une interview approfondie sur son statut actuel, des rumeurs selon lesquelles il se présenterait dans des promotions telles que NXT, AEW, IMPACT Wrestling et NWA, et plus encore. Vous trouverez ci-dessous certains des faits saillants.

Sur son statut actuel en lutte et idées «Libérez l’effacement»: «Oui, je suis un joueur autonome en solo. Je n’ai aucune sorte d’obligation contractuelle envers quiconque. Je joue toujours sur le terrain, comme on dit. Et tu as raison. Si vous regardez Free The Delete les épisodes antérieurs, si vous regardez l’épisode quatre, il y a un moment où je prends l’appel et c’est le futur ou deux autres. J’ai eu trois fins différentes pour Free The Delete, selon l’endroit où je me suis retrouvé, et il a été initialement écrit pour se retrouver à la WWE, donc il y avait plus ou moins un caractère générique, mais ça allait être Bray Wyatt ou les Young Bucks finiront sur Free The Delete quand tout a été dit et fait. Il y avait trois options à l’origine.

Il y avait une idée, c’était une grande idée que j’ai donnée à Vince et aux créatifs de la WWE. Je ne sais pas si ça a été arraché. Mais c’est aussi un gars qui est très connu pour creuser des tombes et enterrer des âmes. Cela aurait été super cool si nous avions pu l’incorporer, mais c’était l’autre idée et cela aurait pu être un peu trop optimiste quant à ce que j’aurais pu en tirer. “

Sur les rumeurs de son départ pour NXT: «C’était un peu comme un double rôle. C’était peut-être pour faire quelque chose dans NXT et être Broken Matt et peut-être avoir une sorte d’écurie là-bas et aider certains gars. Mais mon gros truc, c’est que depuis trois ou quatre ans, il me reste à faire ça, je veux jouer un rôle de premier plan. Je ne veux pas être le champion. Je ne veux pas être invaincu. Je veux aider les gens en cours de route, mais je veux toujours être utilisé de manière proéminente. Je pense que Hunter avait une vision pour y arriver. Il a été question de le faire et de commencer dans un rôle de producteur dans les coulisses, peut-être même de faire des trucs créatifs. Ce serait un peu comme un double rôle et je gagnerais un peu plus d’argent. Et c’était l’état d’esprit derrière cela. C’était un peu comme, j’apprécie vraiment Hunter parce que je pense que le triple H essayait vraiment de me garder là. Et vraiment, je ne voulais pas quitter la WWE. Je voulais rester avec la WWE. Mais s’ils n’avaient pas quelque chose de créatif pour moi que je pourrais faire au cours des trois ou quatre prochaines années, c’était très important pour moi simplement parce que je l’aime tellement que je le maximise le plus souvent ces dernières années . “

Si la WWE a jamais «obtenu» le personnage de Broken Matt Hardy: “Non, je ne pense pas qu’ils aient obtenu le personnage tout au long. Je pense que les créatifs le font. Les gens disent: «Oh, la créativité aurait dû faire mieux», mais en fin de compte, ce n’est pas à eux de décider. Je veux dire, tu le dis tout le temps Mike. Je veux dire, Vince est comme l’un. Je veux dire, s’il veut que quelque chose soit fait, ça arrive. S’il ne veut pas que quelque chose soit fait, cela ne se produit pas. Le spécial Halloween, I et JB et Dan Pucciarello de WWE Network l’ont fait tous ensemble. Donc, littéralement, j’avais un contrôle créatif là-dessus. Et ces spéciaux… ce qui était triste à bien des égards, en janvier, je viens de leur dire qu’ils ont éclairci deux autres spéciaux House Hardy parce que le premier a très bien fonctionné. »

Au programme court avec Randy Orton«Ils travaillaient toujours activement pour me signer et trouver quelque chose à faire à l’avenir. Et c’était juste, je veux dire, c’était dur et je n’étais même pas prêt à rester là-bas que je devais faire Broken Matt parce que pendant le temps où Jeff était parti depuis 10 ou 11 mois, je veux dire que je soumis tellement d’idées différentes que je pensais être de grandes choses. Par exemple, quand je l’ai fait, je leur avais donné, car ils ont tellement de contenu, trois heures de Raw, deux heures de Smackdown. J’ai même suggéré à l’un des spectacles, j’ai dit: «Pourrions-nous avoir quelque chose pendant 15 minutes?» Je voulais sortir. Je voulais m’adresser à l’Autorité quand ils ont fait les choses qu’ils allaient écouter les fans, aussi longtemps que cela était, comme il y a un peu plus d’un an. Droite?

Mon idée était comme, je sors et je dis: «Je veux m’adresser à ces gars. Je veux dialoguer avec vous. »Et j’allais dire comme, ils allaient dire comme:« Que voulez-vous? Voulez-vous votre libération? Tu veux te faire virer? Non, je veux rester dans la série parce que j’ai l’impression que vous revenez sur votre parole avec ce que vous dites aux gens. Vous ne les écoutez pas. Je veux juste 15 minutes. Donnez-moi 15 minutes de l’émission et je veux faire un segment appelé The Broken Block. Je veux emmener des gars comme Ali, Apollo, Chad Gable, des gars qui sont sous-utilisés, les utiliser, leur laisser des matchs de mauvais cul, puis y jeter un peu de Broken Matt et en fait être parti pendant un certain temps et venir en arrière comme Broken Matt. J’avais toute une histoire sur la façon de faire ça et juste des choses différentes comme ça. Je ne voulais pas être le champion. Je veux faire des choses que je pourrais faire pour aider d’autres gars et jouer un petit rôle. Je pense aussi qu’une petite variété aiderait aussi le spectacle. Tellement de contenu. “

