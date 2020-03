Matt Hardy dit qu’il s’est senti comme si la WWE avait sucé le plaisir des choses

Dans le dernier épisode de Talk Is Jericho, Matt Hardy a dévoilé son dernier passage à la WWE.

Hardy a laissé son contrat avec l’entreprise expirer. Il a également noté que la WWE lui avait offert beaucoup d’argent pour rester, mais tout se résumait à ce qu’il voulait faire de manière plus créative alors que sa carrière touchait à sa fin.

«J’aurais pu rester à la WWE, ils ont fait de gros efforts pour me signer, ils m’ont offert un très bon prix, mais je sais que mon rôle aurait été minimisé. Et pour moi, plus important que l’argent en ce moment, c’est juste d’utiliser totalement ma créativité au cours des trois ou quatre dernières années, quoi que je vais avoir, pour faire ça. Je veux en profiter. Je veux être motivé et alimenté par la passion que j’ai pour cela. Je veux être créatif et je veux m’amuser. Et à la WWE, souvent, ils aspirent le plaisir des choses parce que c’est devenu une telle entreprise et que vous devenez un rouage dans la machine. “

