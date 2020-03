Matt Hardy et Brian Pillman Jr. retirés du FSW MECCA VI de dimanche soir

Alors que l’événement «Future Stars of Wrestling» de MECCA VI de dimanche soir était censé présenter Willie Mack contre Brian Pillman Jr. dans l’événement principal, Pillman a déclaré qu’il éprouvait des «symptômes pseudo-grippaux» et qu’il n’était pas en mesure d’y assister. Il a publié la déclaration suivante:

«Je regrette d’informer mes fans que je ne serai pas en mesure de faire ce spectacle aujourd’hui. Après être rentré chez moi après une longue semaine de vacances et de lutte, je présente des symptômes pseudo-grippaux. Il est dans mon intérêt et dans l’intérêt de mes pairs et de mes fans de rester à la maison. Veuillez vous connecter sur @FiteTV. “

Pillman a dit plus tard qu’il ne croyait pas qu’il avait le coronavirus, mais il a choisi de s’isoler. Il a dit,

«Je ne pense pas avoir COVID-19 mais je suis sur la route depuis le 7 mars et je suis enfin rentré hier soir. J’ai traversé divers pays et aéroports, et mon système immunitaire est juste épuisé. Grippe ou rhume, j’espère juste que tout le monde respecte ma décision de m’isoler en ce moment. »

En outre, l’ancien superstar de la WWE Matt Hardy n’est pas apparu lors de l’événement en raison de problèmes de voyage.