Matt Hardy explique pourquoi il n’a pas signé de nouveau avec la WWE

Dans le dernier épisode de Talk Is Jericho, Matt Hardy a expliqué pourquoi il n’avait pas signé de nouveau avec la WWE.

Hardy a laissé son contrat avec l’entreprise expirer. Il a également noté que la WWE lui avait offert beaucoup d’argent pour rester, mais tout se résumait à ce qu’il voulait faire de manière plus créative alors que sa carrière touchait à sa fin.

«Je pense que c’est arrivé au point où la WWE a autant de talents sous contrat, et la raison pour laquelle ils ont tous ces talents sous contrat, c’est parce qu’ils ne veulent pas que quelqu’un d’autre ait des gens qui peuvent déplacer l’aiguille ou faire une différence ou couper. dans leur entreprise, donc juste essayer de rassembler tous les talents à travers le monde jusqu’à monopoliser l’entreprise », a déclaré Hardy. «Pour moi, j’aurais pu rester à la WWE. Ils ont essayé très fort de me signer. Ils m’ont offert un très bon prix, mais je sais que mon rôle aurait été minimisé.

“Pour moi, plus important que l’argent en ce moment était d’utiliser totalement ma créativité, et pendant ces trois ou quatre dernières années que je serai en mesure de le faire, je veux en profiter. Je veux être motivé et alimenté par la passion que j’ai pour cela. Je veux être créatif et je veux m’amuser. À la WWE, la plupart du temps, ils aspirent le plaisir parce que cela devient une telle entreprise, et vous devenez un rouage dans la machine. Pour moi, il ne s’agissait pas d’être un rouage dans la machine et de gagner x dollars. Pour moi, il s’agissait d’apprécier ce que je faisais et de vraiment profiter de chaque seconde qu’il me reste à faire, et AEW s’est avéré être le meilleur scénario pour moi. »

Ht à Wrestling Inc. pour la transcription.