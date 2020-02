Matt Hardy fait l’éloge du champion NXT: “J’adore Adam Cole”

Matt Hardy a récemment fait l’éloge de Hgh au meilleur chien de la marque noir et or de la WWE.

Tout en répondant à un récent tweet d’un fan, Hardy a donné des accessoires au champion en titre NXT, Adam Cole.

On a demandé à la légende de la WWE s’il travaillerait à nouveau avec le membre de The Undisputed ERA. Les deux avaient travaillé ensemble dans le passé dans Ring Of Honor (ROH).

“Ne dites jamais NEVAH dans cette industrie Folle”, a écrit Hardy. «J’aime beaucoup Adam Cole [and] adore le regarder [and The Undisputed ERA] botter le cul chaque semaine sur WWE NXT. “

Hardy a conclu: «D’autant plus qu’il a été présumé décédé par certains avant son arrivée au NXT.»

Découvrez le tweet de Matt Hardy, qui comprend des photos de lui avec Adam Cole, ci-dessous.

Ne dites jamais NEVAH dans cette industrie Folle. J’aime beaucoup @AdamColePro et j’adore le regarder et l’UE botter le cul chaque semaine sur @WWENXT .. Surtout étant donné qu’il a été présumé décédé par certains avant son arrivée au NXT. https://t.co/YsJMbCPAmn

– Matt Hardy dans LIMBO (@MATTHARDYBRAND) 8 février 2020