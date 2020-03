Matt Hardy: “Je suis en pourparlers avec AEW, NXT, Impact et NWA!”, Dit Vince McMahon n’a pas compris le caractère “cassé”

Lors d’une nouvelle entrevue avec Sports Illustrated, Matt Hardy a commenté les négociations avec AEW, NXT, Impact Wrestling et la NWA. Il a dit qu’il espérait prendre une décision d’ici la fin de ce mois, mais peut-être dès la semaine prochaine. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur vouloir un match avec Kenny Omega: «Il me reste quelques super matchs de catch, et j’ai l’impression que l’un d’eux est avec Kenny Omega. J’adorerais avoir un match en tête-à-tête avec lui. Espérons que cela se produira en cours de route. »

Sur ses espoirs en testant les eaux libres de l’agence: «Mon objectif est de surprendre légitimement les gens et d’en tirer des émotions. Je veux toujours divertir le public et le laisser deviner. Je prendrai une décision dans les 30 prochains jours, et ce pourrait être la semaine prochaine. Tout dépend de la façon dont tout se met en place. »

En pourparlers avec plusieurs entreprises: «Je parle avec AEW et je suis très proche des Young Bucks. Nous sommes de grands amis depuis longtemps. Ils comprennent cette entreprise et savent comment briser le quatrième mur et s’amuser avec tout cela. Ils sont vraiment spéciaux. J’ai également parlé avec l’Impact et j’ai parlé avec la NWA. J’ai eu d’excellentes conversations cette semaine avec Triple H à propos de NXT. Je ne sais pas où je vais aller. Du point de vue des personnages, je veux aller dans une Arcadie. C’est là que je peux prendre la seconde venue de ‘Broken Matt’ et en tirer parti. J’ai besoin d’une toile où je peux peindre et collaborer. »

À sa sortie de la WWE: «J’ai donné à la WWE tout ce que j’avais à offrir. Gagner les titres par équipe avec mon frère Jeff était notre histoire de rachat. J’avais détesté la façon dont j’ai quitté la WWE en 2010, j’étais dans un si mauvais endroit dans la vie. Je suis tombé dans un endroit sombre et je comptais sur les analgésiques pour performer. Cela m’a affecté mentalement et spirituellement. J’ai toujours voulu retourner à la WWE et y faire une version de «Broken» Matt Hardy, et Vince m’a permis de le faire avec «Woken» Matt. J’apprécierai toujours cela. “

Sur Vince McMahon n’obtenant pas son personnage brisé: “Vince n’a pas compris toute l’idée derrière le personnage” Broken “. C’est un personnage surnaturel, mais qui a également brisé le quatrième mur et fait un clin d’œil aux fans. Je ne pense pas que Vince ait bien compris cela. Mais il y avait beaucoup de faits saillants, et avoir un combat cinématographique contre Bray Wyatt en était certainement un. Les gens pensaient que cela n’arriverait jamais, mais cela s’est produit sur Raw. Et nous avons eu plus de trois millions de téléspectateurs pour la dernière heure. Et notre retour à WrestleMania 33 a été un moment fort de la carrière. C’était une surprise légitime, ce qui est rare de nos jours. Nous avons atteint ce moment et sommes revenus dans le mix grâce à ma création de The Broken Universe et à l’engagement de Jeff à être Brother Nero. Les Hardy ‘Broken’ nous ont ramenés à la WWE et à WrestleMania, et entendre la réponse des fans était tellement flatteur. Notre création a quitté l’univers TNA Wrestling et a saigné dans l’univers WWE. »

En trouvant sa place dans le paysage de catch 2020: “Je suis un fan de catch, et quand je regarde, j’aime être surpris. C’est la beauté de cette industrie. Et en tant qu’interprète, si vous pouvez le faire en 2020, c’est à ce moment que vous maîtrisez vraiment votre métier. C’est pour cela que je travaille. Si vous êtes avec la WWE, vous êtes avec la WWE. Triple H fait partie du pouls du ventilateur moderne. Je suis un grand fan de ce qu’il a fait avec NXT, et Triple H comprend et comprend vraiment les fans de catch. Sa vision est incroyable. Mais il y a aussi la possibilité de travailler pour quelques entreprises. »