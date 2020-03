Matt Hardy montre un nouveau look avec des cheveux plus courts (Vidéos)

Comme indiqué plus tôt ici sur eWn, le contrat WWE de Matt Hardy a expiré aujourd’hui (dimanche). Hardy a posté deux nouvelles vidéos sur son camée, montrant un nouveau look avec une coupe de cheveux plus courte. Pendant les vidéos, Hardy a déclaré ce qui suit,

«Je suis Broken Matt Hardy, et les événements suivants ont lieu au cours des 24 prochaines heures en temps réel. Mon ami, Delightful Dave Lemon, a absorbé l’essence de Jack Bauer.

«L’horloge sonne à minuit, il devient 3220. Délicieux Dave vient au Hardy Compound pour rendre visite à son ami, Broken Matt. 1 h du matin, le délicieux Dave ramasse Broken Matt et le soutient, alors que Zenith s’efface lentement. A 2 heures du matin, Zenith a péri. Il s’est évanoui et s’est classé obsolète. 3 heures du matin, moi-même et le délicieux Dave Lemon prennent Zenith et l’enterrent un héros. Nous l’avons laissé mourir martyr. 4 heures du matin AM, moi-même et Delightful Dave, nous entrons dans le dôme de la suppression et achetons Skarsgård. 5 heures du matin, moi-même et Dave Lemon, nous transportons Skarsgård très soigneusement dans le pays des hommes obsolètes, en évitant toutes les mines terrestres.

“Il est 6 heures du matin, moi-même et Dave Lemon submergons Skarsgård le bateau délabré dans le lac de la réincarnation. 7 heures du matin, moi-même et Dave Lemon naviguons sur Skarsgård, le bateau délabré à travers le lac de la réincarnation. À 8 heures du matin, nous sommes en fait entrés dans le portail qui nous amène à un autre point de l’espace et du temps. À 9 heures, moi-même et Delightful Dave sommes aux confins d’Arcadia, nous entrons dans ce royaume. 10 heures du matin, moi-même et Delightful Dave entrons dans le paradis, le paradis, connu sous le nom d’Arcadia. À 11 heures du matin, Broken Matt est restauré avec son éclat brisé et je suis prêt à ronger le visage des gens et à supprimer leur essence. Devenez leur briseur.

«Il est midi sur 3220 et moi-même et Delightful Dave Lemon sommes assis au sommet du multivers prêts à donner un coup de main à tous ceux qui ont besoin de sortir de leurs cendres, de sortir des limbes. Et aidez-les à devenir plus grands comme nous, oui. Délicieux Dave Lemon, merci d’avoir utilisé votre sagesse. Merci de partager l’essence de Jack Bauer et de m’aider à retrouver mon éclat brisé. Si j’ai sauvé votre vie Dave, vous avez maintenant sauvé la mienne, oui! »

Matt Hardy (avec une coiffure plus courte) a publié un nouveau message Cameo prophétisant aujourd’hui sur les prochaines 24 heures.

