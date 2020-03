Matt Hardy nomme quelle émission de télévision l’a inspiré pour créer le personnage de Matt brisé

Matt Hardy a révélé que l’émission télévisée True Blood l’a inspiré à créer le personnage Broken sur la dernière édition de Talk Is Jericho. Voici ce qu’il avait à dire:

«Cela provenait en grande partie d’émissions de télévision que j’ai regardées. Je vais être honnête, c’est probablement la réponse honnête la plus simple que je puisse donner. True Blood a été l’une des premières émissions que j’ai regardées, chaque fois que je me suis épuisé à la fin de ma course à la WWE, puis une fois que j’ai commencé à faire un Ring of Honor, et finalement j’ai fini par retourner à Impact, et je n’étais pas travaillant à plein temps, j’ai découvert la télévision. J’étais un grand fan de Dexter. True Detective est devenu plus tard un grand amour pour moi. Mais True Blood est aussi un spectacle que j’ai apprécié. Et à la suite de ces vampires qui vivaient à toutes ces différentes époques et différentes périodes de temps, ils étaient comme par rapport à l’époque, j’étais comme, j’aimerais pouvoir avoir un personnage comme ça. C’est vraiment ce que je veux faire. “

