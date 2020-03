Matt Hardy prédit la «seconde venue» de sa personne brisée

Matt Hardy a précisé que AEW assisterait à la renaissance ou à la «seconde venue» de son personnage «BROKEN». Matt a fait ses débuts sur AEW Dynamite, joignant ses forces à The Elite alors qu’ils se battront contre The Inner Circle à «Blood & Guts» dans un match de «War Games».

DAMASCUS est beaucoup plus ancien, plus vicieux et plus sombre que mon précédent ESSENCE.

La seconde venue de #BROKEN Matt Hardy sera très différente de la première. pic.twitter.com/cYKRWHg2LV

– #BROKEN Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) 20 mars 2020