Matt Hardy répond à l’AWE de Jim Ross

Matt Hardy est-il sur le point d’être dévoilé en tant que mystérieux Exalté de l’Ordre Noir dans AEW? Tous les signes font allusion dans cette direction, notamment une petite ligne que Jim Ross a laissée glisser sur l’épisode de Dynamite d’hier soir.

Lors d’une bagarre chaotique impliquant les Young Bucks, Best Friends, The Hybrid 2 et Butcher and the Blade, le vétéran annonceur a qualifié Matt et Nick de “ The Bucks of Youth ”. Apparemment, ce n’était pas l’un des petits dérapages fréquents de Ross, mais un clin d’œil complice aux schémas vocaux du Broken One.

Matt a répondu à la référence sur Twitter après l’émission, en écrivant:

“Il a fait [say that]? Plus rien de sacré. Sérieusement, je ne serais pas qui je suis aujourd’hui sans [Ross’] assistance. JR a toujours la bénédiction d’utiliser le terme «Bucks of Youth». “

Ajoutant du carburant à cet incendie particulier, Ross a répondu, espérant que les chemins de la paire se croiseraient bientôt à nouveau.

Le contrat de Hardy avec la WWE doit expirer le 1er mars. Le garçon Hardy n’a pas hésité à vocaliser une déception sur son sort actuel dans l’entreprise, et devrait descendre dans de nouveaux pâturages lorsque son temps dans la promotion expirera.