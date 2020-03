Matt Hardy résonne la pandémie de coronavirus affectant la communauté de lutte professionnelle (vidéo)

Matt Hardy s’est rendu sur sa chaîne YouTube pour transmettre un message encourageant à ses fans concernant les problèmes que le monde de la lutte professionnelle a eu à la suite de la pandémie de coronavirus de 2020 qui a balayé la nation et a entraîné l’annulation de pratiquement tous les événements imaginables dans un avenir prévisible. futur.

Dans une vidéo intitulée «La pandémie de coronavirus appelle à un effort de groupe», Hardy aborde ces questions et partage avec les fans ses réflexions sur la question.

“Je sais que beaucoup de gens sont tellement énervés et ennuyés que nous devons minimiser notre vie et nous devons retirer beaucoup de nos luxes de tant de façons, mais vous savez, l’homme, pour les prochaines semaines, Laissons ces luxes disparaître », a déclaré Hardy dans la vidéo (voir ci-dessous). “Et soyons intelligents, afin que nous puissions reprendre une vie normale.”

“C’est la seule façon de battre cela”, a-t-il poursuivi. “C’est la seule façon de contenir cela. Et encore une fois, ce ne sera pas une seule personne qui surmontera cela. Ça va prendre un effort de groupe. Et nous devons vraiment travailler dur en ce moment, prendre des mesures dès maintenant, et allons au-delà. Passons à côté de cette pandémie de coronavirus. “

Hardy s’est récemment séparé de la WWE et aurait été révélé comme «The Exalted One» de la faction The Dark Order dans AEW maintenant que son contrat avec la WWE a expiré, le dévoilement devrait avoir lieu lors de l’épisode d’AEW Dynamite sur cette semaine Mercredi soir.

Dans la vidéo susmentionnée, Hardy a conclu en disant que vaincre la pandémie de coronavirus allait être un effort de groupe.

“Nous sommes tous dans le même bateau”, a déclaré Hardy. «C’est une chose réelle, et nous devons rester unis, et nous devons travailler ensemble pour dépasser cela et revenir à la normale. Et c’est ce que je veux. Je veux que notre société se sente en sécurité, se sente à l’aise et revienne à la normale.

«Ça va nous prendre tous pour le faire. Faisons-le et restons ensemble. Merci les gars.”

Découvrez la dernière vidéo de Matt Hardy sur sa chaîne YouTube officielle ci-dessous.