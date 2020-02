Matt Hardy supprime la référence AEW dans un récent article sur les médias sociaux?

Il semble que la WWE ait retiré Matt Hardy de la télévision lorsque Randy Orton l’a attaqué pour la deuxième semaine consécutive à Raw lundi.

Hardy est allé sur Twitter et a commenté la fin potentielle de sa carrière à la WWE. Son contrat se termine avec la WWE le 1er mars.

Dans le post, les fans ont repris les trois premiers mots du post et la capitalisation de chaque mot définit AEW, comme indiqué ci-dessous.

«Contre chaque avertissement, avec de graves blessures à la tête et au cou, je me suis présenté sur #RAW pour affronter et combattre RKO», a écrit Hardy. «J’ai été brutalement battu et j’ai subi plusieurs blessures. Mais je suis vivant. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Si c’était mon au revoir @WWE, je n’ai pas eu ce que je méritais, mais j’ai peut-être obtenu ce dont j’avais besoin. »

– The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) 19 février 2020

La croyance est que si Hardy quitte la WWE, il est lié à AEW.