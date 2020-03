Matt Hardy sur AEW à l’écoute de fans inconditionnels, révèle son rôle dans NXT et déclare que l’argent est plus important en dehors de la WWE

Dans une interview avec PWInsider, Matt Hardy a discuté de l’idée qui lui avait été lancée concernant son séjour avec la WWE dans la marque NXT, l’impact de l’argent sur sa décision de partir, et plus encore:

Sur ce qui a été considéré pour son rôle dans NXT:

«C’était un peu comme un double rôle. C’était peut-être pour faire quelque chose dans NXT et être Broken Matt et peut-être avoir une sorte d’écurie là-bas et aider certains gars. Mais quand même, mon gros truc, c’est que pendant ces trois ou quatre dernières années qu’il me reste à faire cela, je veux jouer un rôle de premier plan. Je ne veux pas être le champion. Je ne veux pas être invaincu. Je veux aider les gens en cours de route, mais je veux toujours être utilisé de manière proéminente. Je pense que Hunter avait une vision pour y arriver. Il a été question de le faire et de commencer dans les coulisses en tant que producteur; peut-être même faire des trucs créatifs.

Ce serait un peu comme un double rôle et je gagnerais un peu plus d’argent. Et c’était l’état d’esprit derrière cela. C’était un peu comme, j’apprécie vraiment Hunter parce que je pense qu’il essayait vraiment de me garder là. Et vraiment, je ne voulais pas quitter la WWE. Je voulais rester avec la WWE. Mais s’ils n’avaient pas quelque chose de créatif pour moi que je pourrais faire au cours des trois ou quatre prochaines années, c’était très important pour moi, juste parce que je l’aime tellement, que j’en maximise le plus ces derniers temps ans.”

Sur l’impact de l’argent contribuant à son départ de la WWE:

«L’argent va encore être plus important à l’extérieur; même avec ce que je vais finir par faire. Surtout avec la collaboration d’événements que je vais faire, mais la seule chose que je veux dire, c’est que j’aime ça. Je veux dire, comme la raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans n’était pas de gagner 1 million de dollars. C’est parce que c’était mon rêve et ma passion et quelque chose que j’aime. C’est comme, je sais physiquement que je me sens très bien maintenant et je sais de quoi je suis capable, et je sais comment je dois être utilisé d’une certaine manière. C’est juste, je dois entrer dans un environnement où je peux être utilisé comme ça.

La raison pour laquelle je viens de partir est comme, je sais que je peux faire plus et parfois avec la WWE, c’est un énorme système. J’en ai un grand respect. C’est une énorme machine évidemment, partout dans le monde, mais si vous êtes un peu dans l’esprit de Vince dans un certain rôle, c’est là qu’il va vous garder et vous ne pouvez pas en sortir. Je veux entrer dans un environnement où je peux exceller et faire d’autres choses. »

Sur Vince McMahon étant le principal obstacle à la série House of Hardy:

“Ouais, eh bien et aussi, je pense qu’il y avait tellement d’inquiétude chaque fois que j’avais quitté la télévision, chaque fois que Bray et moi avions terminé [our storyline] et nous allions être absent pendant quelques mois. Ils ont fait du pitch pour faire des spéciaux, House Hardy, House Hardy, House Hardy. Mais ensuite, ils ont dit qu’ils ne pourraient jamais obtenir une réponse claire de Vince, ou qu’ils ne pourraient pas avoir de réunion avec Vince. Et puis, ils disent: “Eh bien, si vous revenez en tant que personnage différent, ce sera notre cul et nous ne voulons pas le faire.” C’est pourquoi cela n’a jamais vu le jour. J’étais juste comme, je suis allé [Vince McMahon] le voir et il était d’accord, mais ils ne peuvent jamais obtenir de confirmation par eux-mêmes. C’est une si grande entreprise, tellement de pièces mobiles, et personne ne veut exaspérer Vince. »

Sur AEW à l’écoute de fans inconditionnels:

«Je veux dire, ils écoutent certainement la voix dure et dure beaucoup plus que la WWE en ce moment. Et vous obtenez cela en quelque sorte parce que la WWE est beaucoup plus d’entreprise, une entreprise beaucoup plus étendue et tentaculaire à l’échelle mondiale. Mais AEW, ils font un excellent travail pour faire deviner les gens. Ils poseront quelque chose sur la table, mais il y a tellement de directions différentes que vous pouvez emprunter et vous n’en êtes pas sûr. Et l’Exalté est un autre exemple de cela, par exemple. Mais je pense qu’avec AEW, ils font vraiment attention. Ils écoutent les fans et ils font aussi la chose la plus importante que je pense que vous pouvez faire en lutte de nos jours; être imprévisible. Mais quand tout est dit et fait, cela a du sens, et c’est ce qui est très important parce que ces fans, je pense que nous servons deux maîtres de nos jours.

Vous avez des fans occasionnels qui regardent quelque chose comme, d’accord, c’est ce type et il a un problème avec ce type et ils se battent pour ça. Et puis finalement ils finiront par avoir un match, peu importe. Et ce sont leurs personnages, il est bon, il est mauvais, peu importe. Et puis il y a d’autres gars qui sont des fans plus purs et durs qui le regardent et vont, “D’accord, eh bien je sais que Matt Hardy est ce personnage et il se dispute en ce moment avec ce personnage de Kenny Omega. Alors hmm, qu’est-ce qu’ils vont faire? Et je pense qu’ils produiront un grand match. Non, ils ne vont pas faire ça. ” Et ils sont trop en train de l’analyser parce qu’ils le regardent du point de vue de la réservation, comme ce sont deux personnages sur lesquels quelqu’un tire les ficelles. Je pense que nous servons en quelque sorte, ces deux maîtres, et je pense que AEW fait un bon travail pour marcher sur la ligne et genre de servir les deux. “