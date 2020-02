Matt Jackson à propos de vouloir lutter contre le renouveau, Marty Scurll / The Dark Order, NJPW Status & More

Tout le vice-président exécutif d’Elite Wrestling (AEW) et la moitié de l’équipe de tournage des Young Bucks, Matt Jackson, ont récemment pris un peu de temps sur son emploi du temps chargé pour participer à une séance de questions / réponses avec les fans sur son histoire Instagram officielle.

Au cours de la séance de questions-réponses, Jackson a évoqué la possibilité que les Young Bucks reviennent à New Japan Pro Wrestling (NJPW), voulant lutter contre les rumeurs The Revival, Marty Scurll / The Dark Order et plus encore. Vous trouverez ci-dessous certains des faits saillants.

En cas de retour au NJPW: «NJPW nous a aidés à nous mettre sur la carte et je suis incroyablement fier de notre travail là-bas pendant plus de six ans. Nous ne reviendrons pas de sitôt. »

À propos d’AEW se rendant à la Toyota Arena de l’Ontario, en Californie: «Nous avons réservé un rendez-vous. J’espère que je pourrais partager quand bientôt. “

Dans une équipe de tag, il n’a jamais lutté auparavant mais a toujours voulu: «FTR [The Revival]. “

Sur ses réflexions sur la partie la plus difficile d’être AEW EVP et également lutteur: “Très peu de temps pour préparer mes propres matchs.”

Si Marty Scurll devait jamais être l’Exalté pour l’Ordre des Ténèbres: “Nan.”

Sur qui, selon lui, sera la meilleure star d’AEW dans un an: “Bourreau [Adam Page]. “

Si jamais il rejette quelqu’un qui lance une idée folle pour un match: “Je suis généralement celui qui lance l’idée sauvage.”

À propos de ses réflexions sur Excalibur dans le commentaire d’AEW: «C’est la première personne que je voulais pour le poste. Personne de mieux. “

Sur son match AEW préféré jusqu’à présent: “Young Bucks vs Private Party.”

Sur la possibilité d’afficher des clips BTE sur Dynamite: «Je suis d’accord avec le fait que BTE soit le mouton noir même d’une entreprise que j’aide à diriger. C’est mon endroit sans limites préféré pour m’exprimer sans risques. Vous avez peur d’essayer quelque chose de nouveau, de frais ou de fou? Essayez-le ici d’abord. “

Sur ce que serait sa plus grande réussite si sa carrière se terminait demain: «Être à l’avant-garde d’un boom majeur de l’économie de la lutte. Aider tous les garçons à recevoir un salaire décent. »

À l’endroit le plus dangereux dans lequel il ait jamais été impliqué: «Indytaker à travers une table pendant que Nick sautait d’une échelle de dix pieds. Je me suis presque cassé le dos.

