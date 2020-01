Matt Morgan se souvient d’avoir joué au basket contre Kobe Bryant

Le monde a été stupéfait hier lors du décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille. Matt Morgan se souvient de son expérience de jouer contre Kobe alors qu’il était au lycée. L’ancien champion de l’équipe TNA Tag a parlé de Bryant et de la façon dont il a joué contre lui dans un camp 100% américain. Faits saillants ci-dessous:

Sur l’héritage de Bryant en NBA: «Il est sur le mont Rushmore de la NBA. Si vous aviez un top 10, un top 8… Kobe était généralement toujours là-dessus. Il est l’un des plus grands de tous les temps et super influent.

En jouant contre Bryant à l’adolescence: «J’ai pu jouer avec lui dans un camp All-American quand j’étais au lycée. Il était de la classe de 96 et j’étais de la classe de 95. Je l’ai joué dans un camp cinq étoiles au Adidas ABCD Camp et à travers les tournois AAU parce qu’il était de Pennsylvanie et moi du Connecticut… Je suis allé à l’université en 96 et j’ai commencé à voir ces publicités avec Kobe en faisant ces dribbles fantaisistes se déplace. Il est 6’6 ″ et va au bal avec Brandy. Puis il a été recruté dans la NBA et je me suis dit: “Où diable est-ce arrivé?” Il a grandi de trois pouces au cours de l’été et plongeait partout dans le monde. “

Sur la capacité de Bryant à jouer sans crainte: «C’est pourquoi il est devenu ce qu’il est devenu. Il n’avait aucune conscience ni peur de prendre des risques énormes… Juste un talent fou et je suis honoré de pouvoir dire que j’ai joué contre lui 4 à 5 fois au lycée. »

À propos du décès de Bryant et de sa fille: «Le pire, c’est avec sa fille. Elle allait être une joueuse de basket incroyable, incroyable… C’est l’une de ces affaires où la journée entière venait d’être aspirée. La lutte était une bonne distraction pour moi parce que je pouvais un peu sortir de ma tête. »