Matt Riddle devient nostalgique avant l’événement en direct de NXT Las Vegas

Avant son retour à l’événement NXT en direct hier soir à Las Vegas, Nevada, Matt Riddle a réfléchi à ses débuts à l’UFC.

“The King of Bros” a travaillé au NXT Las Vegas House Show ce week-end au Palms Casino, qui a rappelé les débuts de son combat contre le MMA à l’UFC, qui s’est déroulé au même endroit.

“Il y a 12 ans, j’ai eu mon premier combat avec l’UFC et maintenant 12 ans plus tard, au même endroit (THE PALMS), je lutte pour le NXT devant mes amis et ma famille”, a écrit Riddle via Twitter avant l’émission de la nuit dernière.

“Des moments comme celui-ci me rendent extrêmement fier parce que je ne me suis jamais abandonné même lorsque cela semblait impossible”, a-t-il conclu.

– matthew riddle (@SuperKingofBros) 8 février 2020