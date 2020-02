Matt Riddle plaisante sur les informations selon lesquelles il aurait été dans les coulisses

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, il y a eu de nombreux rapports selon lesquels Matt Riddle a beaucoup de chaleur dans les coulisses de la WWE ces jours-ci. De nombreux producteurs et agents de la WWE, ainsi que Vince McMahon lui-même, seraient frustrés par ses tweets et les défis lancés. Ces types de postes sont les coups au champion de la WWE Brock Lesnar et au Hall of Famer de la WWE, Bill Goldberg. Il a été noté que Lesnar n’aime pas Jedusor pour la même raison et Lesnar a «une formidable attraction» avec Vince. McMahon aurait vu Jedusor comme un «gars extérieur» et aurait l’impression qu’il n’a aucun respect pour la hiérarchie de l’entreprise en faisant de tels défis.

Jedusor plaisante maintenant à propos de ces rapports, alors qu’il a répondu à un tweet FOX sur l’apparition de Goldberg sur SmackDown vendredi soir. Il a dit,

«Je ne vais pas faire ce que les sources disent que je ne suis pas censé faire. Ou suis-je? Que disent les sources? “

