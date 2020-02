Matt Riddle promet à nouveau d’être le conquérant de Brock Lesnar (Vidéo)

Une fois de plus, Matt Riddle a publiquement promis d’être l’homme qui finira par conquérir Brock Lesnar à la WWE.

Dans une promo à l’événement en direct NXT Las Vegas ce week-end, la moitié des BroserWeights, les gagnants du Dusty Classic 2020, ont parlé de son objectif d’être l’homme à battre «The Beast Incarnate».

“Je ne me suis jamais arrêté”, a déclaré Jedusor lors de sa promo lors de l’événement en direct de la marque noir et or de samedi soir. «J’ai continué à m’entraîner. Je savais que le rêve était juste devant moi, et je ne vais pas m’arrêter, ce n’est que le début. “

Il a poursuivi: «Il y a douze ans, cela a commencé, et dans 12 ans, je continuerai. Et je vous le garantis, Las Vegas: Le Bro prend sa retraite de Brock Lesnar. Et tu sais quoi? Les Broserweights sont NXT! Le bricolage est NXT!

“Et tout le monde dans ce bâtiment est NXT!”

Découvrez la vidéo de la promo NXT Las Vegas de Matt Riddle ci-dessous.

Lors d’un événement NXT Live à Las Vegas, Matt Riddle a garanti qu’il prendrait sa retraite de Brock Lesnar. # WWENXT #NXTLasVegas pic.twitter.com/huqWzAyq5E

– Chris Toplack (@christoplack) 9 février 2020