Matt Riddle promet de retirer Brock Lesnar

Mesdames et messieurs, Matthew Fredrick Riddle est de retour.

Avec la controverse Brock Lesnar / Royal Rumble toujours en cours, “ Original Bro ” de NXT a visé un barbelé aiguilletant le champion de la WWE tout en coupant une promo lors d’un show house à Las Vegas ce week-end.

Le participant Chris Toplack a partagé la vidéo suivante sur Twitter: –

h / t Lords of Pain pour la transcription suivante: –

“Je ne me suis jamais arrêté. J’ai continué à m’entraîner. Je connaissais le but. Le rêve était juste devant moi, et je ne vais pas m’arrêter. Ce n’est que le début. Il y a 12 ans, il a commencé, et 12 ans à partir de maintenant et je continuerai. Je vous garantis ce Las Vegas… Le Bro prend sa retraite de Brock Lesnar. Et vous savez quoi… les Broserweights sont NXT. Le bricolage est NXT. “

Cette promo fait suite à un nouveau rapport du Dave Meltzer du Wrestling Observer déclarant que malgré les récents problèmes avec Lesnar et Vince McMahon résultant de l’incident de Rumble, NXT a dit à Ridden de “suivre les trucs de Brock”. C’est peut-être de cela qu’il parlait.

Quoi qu’il en soit, Jedusor est toujours un gars intéressant à suivre à l’intérieur et à l’extérieur du ring. Voyons si quelque chose vient de la «querelle» de Lesnar.