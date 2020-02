Matt Riddle réagit à la victoire du Goldberg Universal Championship à Goldberg, The Bella Twins News

Les Bella Twins publieront un mémoire en mai. Simon & Schuster a envoyé le presseur suivant:

Un co-mémoire brut, honnête et révélateur de Brie et Nikki Bella: sœurs jumelles, intronisées au Temple de la renommée de la WWE, entrepreneurs, philanthropes et stars du hit E! montre Total Bellas et Total Divas.

En tant que jumeaux, les Bellas ont toujours rivalisé. La légende raconte que Nikki a donné un coup de pied à Brie dans l’utérus afin qu’elle puisse faire sa grande entrée en premier. Mais le reste du monde les a souvent traités comme identiques et même interchangeables, alors ils ont décidé de faire quelque chose.

À la WWE, les Bellas ont accompli tant de choses ensemble: faire venir des jeunes filles et des femmes tout en construisant l’Armée Bella, aider à la transition des artistes féminines de Divas à Superstars, jouer avec Total Divas et Total Bellas, et fonder des sociétés comme Birdiebee, Nicole + Brizee Beauté et Bonita Bonita Wine.

Bien que leur premier voyage ait commencé avec des pertes, des abus et de nombreuses périodes difficiles, ces défis ont «fait briller le diamant». Ils ont décidé d’être des survivants et des héros de leurs propres histoires, et de prendre le contrôle et la responsabilité de leur vie. Finalement, ils venaient montrer aux filles du monde entier qu’elles pouvaient tout faire.

Les Bellas peuvent être des jumeaux identiques, mais en tant qu’individus, ils se sont révélés incomparables.

Après la victoire du Goldberg Universal Championship au WWE Super ShowDown, Matt Riddle est allé sur Twitter pour féliciter. Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, Riddle a fortement critiqué le match de Goldberg avec The Undertaker en Arabie Saoudite l’année dernière:

Willy G a regardé ses cassettes Broserweight. PS Sweet BroHammer pour la victoire 👌 pic.twitter.com/7hA2JwQq9y

– matthew riddle (@SuperKingofBros) 27 février 2020