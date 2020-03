Matt Riddle vise Goldberg sur Twitter

Réseau WWE

Dans sa récente vidéo Twitter “ Bro Message of the Day ”, Matt Riddle a confirmé qu’il allait en fait être un concurrent en simple tandis que le co-champion NXT Tag Pete Dunne est au Royaume-Uni et il a également pris un coup effronté à “ Da Man “.

Patinant à l’extérieur – à grande vitesse – Jedusor a mentionné qu’il «restait serré». Juste au cas où (il recevrait) un appel pour un match ».

Son discours complet s’est déroulé comme suit:

«Oh mec, juste un autre jour. Coronavirus, frère. Faire du skateboard, s’entraîner, rester serré. Juste au cas où je recevrais un appel pour un match. Je veux dire avec Stallion Pete hors du pays, je ne peux pas vraiment défendre mes titres de tag avec lui, donc jusqu’à ce qu’il revienne, The Bro est un concurrent en simple. Hmmm. Hmmm? Ce skateboard va vite… presque aussi dangereux qu’un marteau-piqueur, »

Jedusor a été sauté par Saurav Gurjar et Rinku Singh sur l’édition de NXT de cette semaine, donc un futur affrontement entre la paire et les BroserWeights devrait se poursuivre à l’avenir.

En attendant, il semble que Jedusor reste très ouvert à un affrontement contre Goldberg à ‘Mania 36, ​​maintenant que Roman Reigns s’est retiré du match pour le titre universel en raison de sa vulnérabilité à la situation mondiale actuelle.

Il y a de fortes chances que Jedusor ne soit probablement pas la star pour remplacer Reigns à “ Mania – avec Braun Strowman, selon les rumeurs, qui attendrait dans les coulisses – mais ce serait certainement un bouleversement bienvenu si Jedusor avait enfin sa chance de prendre le dessus Da Man ‘sur la plus grande scène.