Mauro Ranallo discute de l’incident de Corey Graves et du départ des médias sociaux

TSN 1040 a récemment interviewé Mauro Ranallo, annonceur de NXT. Voici quelques faits saillants:

Ranallo sur sa lutte avec la santé mentale:«Heureusement, je crois que nous commençons à faire beaucoup mieux que tout autre moment de notre histoire. Et pourtant, il y a encore tellement de travail à faire, et c’est encourageant et encourageant pour moi – cela fait presque deux ans que j’ai publié mon histoire, le documentaire Bipolar Rock n Roller. Et à ce jour, et presque tous les jours, que ce soit dans mes excursions de lutte professionnelle, Showtime Boxing, Bellator MMA, ou dans ma vie quotidienne, le nombre de personnes qui se présentent encore, et si j’appelle des matchs de championnat majeurs ou autre , l’histoire porte toujours sur la santé mentale. Et c’est pour moi l’héritage que je veux laisser derrière, donc je suis vraiment reconnaissant et béni. Et pourtant, je peux aussi partager avec vous que la dernière année pour vous a vraiment été l’une des plus difficiles que j’ai eu à endurer à cause de ma santé mentale et de l’augmentation de mon emploi du temps, et peut-être même le simple fait que j’ai maintenant 50 ans. C’est une condition de 24 heures, sept jours par semaine, 52 semaines par an. Et c’est quelque chose auquel la stigmatisation s’attache encore. Les gens ne réalisent pas que c’est chronique. Il n’y a pas de remède. Je travaille avec diligence et je dépense beaucoup trop d’argent en thérapie et en autres ressources pour essayer de simplement rester en vie. »

Mauro Ranallo sur l’incident des Graves: «C’était une bénédiction déguisée. Je n’ai vraiment rien à dire sur Corey Graves ou toute autre personne dans mon existence professionnelle dans le sens où chacun a droit à sa propre opinion. Tout le monde peut critiquer tout le monde comme il le ferait. Je ne ferais jamais quelque chose comme ça à un collègue, mais cela a été réglé. Et si quoi que ce soit, je remercie publiquement Corey Graves parce qu’il a été la paille qui a brisé le proverbial en termes de mon activité sur les réseaux sociaux, et je dirai ici et maintenant, j’ai désactivé tous mes réseaux sociaux depuis novembre. Et j’implore tout le monde * rires *, surtout ceux qui ont des problèmes de santé mentale, [to do the same]. “

Mauro Ranallo sur le problème des réseaux sociaux: «Les médias sociaux sont si dangereux pour ceux d’entre nous qui ont des problèmes de santé mentale, et je sais que dans les médias et dans notre vie de tous les jours, les gens sont embauchés et licenciés par leurs suivis sur les réseaux sociaux ou la quantité d’informations qu’ils publient ou leur popularité . Je pense que c’est une maladie, donc hors de cette situation, avec mon collègue, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, je ne reviendrai plus jamais sur les réseaux sociaux. Et je ne peux pas vous dire combien de personnes, combien d’enfants, combien d’individus en général lisant simplement des recherches et tout le reste, rien ne m’a été bénéfique en tant que personne aux prises avec un trouble bipolaire ou tout autre problème de santé mentale. L’anxiété créée par les médias sociaux, le faux sens de quoi que ce soit, vous mettez votre meilleur visage, les photos parfaites, la quantité de dépression qui découle des médias sociaux, l’envie, l’anxiété. “” Donc, si quoi que ce soit, il était un avantage pour moi. J’essaie toujours de regarder les points positifs des négatifs que nous subissons toujours. Donc, pour moi, cela m’a juste permis de me détacher des aspects des médias sociaux de la vie, où je me suis retrouvé à faire beaucoup trop, et cela a mangé beaucoup trop de mon temps. Et encore une fois, étant dans les médias, étant un commentateur sportif pour les sports de combat, qu’avez-vous, je suis tout autant que jamais. J’en sais autant que jamais. Donc, si quoi que ce soit, pour tout le monde, si vous souffrez de problèmes de santé mentale, je diminuerais sérieusement sinon désactiver les médias sociaux. Et je veux évoquer, la tragédie de Kobe Bryant, comme nous l’avons vu dimanche, le fait qu’il y avait tellement de désinformation partagée immédiatement sur les médias sociaux, que ce soit en relation avec l’ancien joueur de basket-ball canadien de Kobe, Rick Fox, ou son une famille entière. Donc, ce n’est qu’un microcosme d’un problème beaucoup plus grave. Mon thérapeute et mon réseau de soutien ont remarqué un changement en moi, donc encore une fois, je sais à quel point c’est important pour beaucoup de gens en termes de leur travail. Mais j’ai dit un gros F-U aux médias sociaux, et j’aurais aimé l’avoir fait beaucoup plus tôt. “

(h / t 411Mania)