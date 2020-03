Meilleurs plats à emporter de NXT UK 27/02/2020

Pendant que le reste de l’univers de la WWE regarde le WWE Super ShowDown organisé en Arabie saoudite; ici à NXT UK, les affaires reprennent.

L’événement principal est le tout premier match I Quit Women, où Kay Lee Ray défendra son championnat NXT UK Women; contre son amie de longue date et rivale amère Toni Storm. Plongeons directement dans l’action!

Les jeunes vétérans grizzlés contre la chasse

James Drake et Zack Gibson ont continué à se mesurer à Wildboar et Primate dans ce match par équipe de manuels scolaires. Il n’y avait pas une tonne d’offense que les babyfaces ont pu démontrer parce que GYV est si rusé dans tout ce qu’ils font. Drake et Gibson ont livré Ticket à Mayhem et ont fait un pas de plus vers un titre tiré contre Gallus.

Kassius Ohno contre Jack Starz

La semaine dernière, lors d’une altercation dans les coulisses, le jeune starz et starer était victime d’intimidation par “The Wrestling Genius” alors il l’a défié à un match. Ohno a commencé en contrôle total en utilisant son pouvoir et sa force.

Une chose que j’ai toujours aimé avec le parapluie NXT, c’est que lorsqu’ils réservent ces combats de type David contre Goliath, ils donnent juste assez de conviction que le plus petit adversaire pourrait en fait mieux que le plus grand.

. @ KassiusOhno cherche à montrer à @JackStarzzz une chose ou deux dans le ring sur #NXTUK! pic.twitter.com/jsI038CYI2

– WWE (@WWE) 27 février 2020

Starz m’a surpris plusieurs fois ce soir car il y a eu de nombreuses tentatives de chute près de l’automne qui auraient pu facilement gagner le match. Ohno cependant, en avait assez et verrouillé l’embrayage Kassius pour la soumission.

A-Kid contre le Brian Kendrick

Après la performance incroyable de la semaine dernière contre Tyler Bate, A-Kid est allé en tête-à-tête avec le vétéran chevronné “The” Brian Kendrick. L’ancien champion Cruiserweight a commencé le match en utilisant ses manœuvres techniques. La première superstar d’origine espagnole l’a égalé pas à pas, ce qui a rendu Kendrick furieux.

GAGNANT! @AKidWrestler montre pourquoi vous ne devriez pas rencontrer vos héros … vous devriez LES BATTRE! #NXTUK pic.twitter.com/jPa6LwLgAo

– NXT UK (@NXTUK) 27 février 2020

Le vétéran rusé utilisait sauter par-dessus les cordes pour briser une soumission tout en piégeant le cou de Kid pour gagner l’avantage. Après plusieurs longues chutes, Kendrick s’est enfermé dans le crochet du capitaine, mais le jeune jeune homme s’est échappé. Kid a utilisé un combo backflip / DDT parfaitement exécuté sur les cordes pour remporter une énorme victoire!

Événement principal: Kay Lee Ray contre Toni Storm: (J’ai arrêté le match pour le championnat féminin NXT UK)

Ce match très intense et personnel a commencé avec Storm prenant le combat contre le champion de toutes les manières possibles. Peu importe combien de fois elle a jeté Ray dans les marches en acier, elle ne prononcerait pas les mots «J’arrête». Aucune des superstars n’était prête à jeter l’éponge et au fur et à mesure, les choses se sont beaucoup assombries.

😱😱😱 @ tonistorm_ SPLASHES à travers @Kay_Lee_Ray et la TABLE! Sera-ce #ToniTime?! # NXTUK #IQuit pic.twitter.com/rfP86rcLrM

– NXT UK (@NXTUK) 27 février 2020

Dans les dernières minutes, Ray a piégé la tête de son ennemi dans une chaise en acier et a livré deux superkicks d’aspect méchant. La championne était implacable car elle a utilisé du ruban athlétique pour attacher les bras de Storm. Le côté sadique de Ray était en plein effet alors qu’elle appliquait la chaise autour du cou de son challenger et piétinait à plusieurs reprises.

Ray perché au sommet pour encore un autre piétinement odieux a été contrecarré alors que Piper Niven est descendu pour plaider essentiellement pour que Storm quitte pour le bien de sa carrière.

Il est extrêmement clair que Niven sera le prochain à relever le défi pour le championnat féminin et à juste titre.

Je suis complètement excité de voir cette querelle à part entière et de voir ce qu’elle serait prête à faire pour vaincre KLR. Ce sont les gens du spectacle.

La publication Top Takeaways de NXT UK 27/02/2020 est apparue en premier sur eWrestlingNews.com.